تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعوا بها الفنانة هيفاء وهبي والفنانة جيني إسبر، وكتبوا عليها عبارات تعبر عن الشبه الكبير بينهما، وعن هذا الأمر قالت جيني اسبر: يسعدني تشبيهي بهيفاء فهي امرأة جميلة، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا، فأنا أراها أيقونة من أيقونات الجمال.

وعن الصور التي تروج لها بعض المواقع والتي تحتوي على كتابات غير لائقة، قالت إسبر، في تصريحات صحافية لها: هذا أمر اعتدنا عليه وخصوصا في زمن «السوشيال ميديا» الذي نعيشه فأصبح أي أحد يحب أن يجمع متابعين ينشر صورا لنا بتعليقات مسيئة ليتداول حسابه بشكل سريع ويحصل على نسب عالية من المتابعين وهذا أمر لست أنا الوحيدة التي أعاني منه، بل جميع الفنانين والفنانات، وأنا شخصيا لا أهتم بالأمر أبدا وهو آخر اهتماماتي، لأنني منذ بدايتي في مشواري الفني كنت أتقبل النقد البناء ولا أهتم بالنقد الذي ينبع من الغيرة والحقد، أو استغلال اسم الفنان.

من جهة أخرى، وعن رأيها بالأعمال العربية المشتركة، ردت: هي نوع مثل الكوميديا أو مثل البيئة الشامية والمشكلة ان ظروف العمل تفرض وجود فنانين من خارج البلد ولهذا السبب يكون تواجد الفنانين السوريين بشكل أقل.

وأردفت جيني: أنا لست ضد الأعمال العربية المشتركة بل معها إذا كان لوجودها مبرر، ولكن لاحظنا أنه أصبح احتكارا أن تكون بطولة العمل النسائية لفنانات لبنانيات حصرا ولذلك سعدت وأحببت كثيرا مسلسل «هوا أصفر» لأنه نوع من التغيير، حيث إن بطله لبناني وبطلته سورية.