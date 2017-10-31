يستأنف هذه الفترة الفنان المصري أحمد الشامي تصوير مشاهده في مسلسل «الحب الحرام» وذلك بعد تأجيل لمدة شهر، في احدى المناطق بمنطقة 6 أكتوبر وتحديدا المشاهد التي تجمعه بشقيقه بالعمل الذي يجسده الفنان اشرف مصيلحي داخل مقر شركتهم.

ويجسد شامي بالمسلسل شخصية «حسام»، وهو يعمل مع عائلته في شركتهم في مجال السياحة، وهو شخص شرير، دائما ما يخلق المشاكل لعائلته لأهداف خاصة، فهو شخصية وصولية.

و«الحب الحرام» بطولة بوسي وأحمد الشامي وحازم سمير، وأحمد صلاح حسني، ومنة فضالي، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج محمد عبدالخالق، وإنتاج محمود شميس.