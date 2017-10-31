أحمد الفضلي

وافقت الإعلامية إيمان نجم على تسجيل مشاركتها الثالثة على التوالي في الاحتفالات الوطنية التي تعيشها البلاد في كل عام طيلة شهر فبراير بعد موافقتها على تقديم الحفل الغنائي الخاص بمحافظة الأحمدي بعد ترشيحها لهذه المهمة من قبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الذي يترأس اللجنة المنظمة لاحتفالات المحافظة بالأعياد الوطنية في كل عام.

وكانت نجم قد اجتمعت مع الشيخ فواز الخالد وتم الاتفاق على تقديمها للامسية الغنائية التي ستقام في المحافظة في أواخر فبراير المقبل للمرة الثالثة على التوالي، ومن المنتظر أن تشهد مشاركة كم كبير من نجوم الأغنية الكويتية، حيث تم ترشيح العديد من الأسماء من أبرزها السفير عبدالله الرويشد وقيثارة الأغنية الفنانة نوال الكويتية وبلبل الخليج الفنان نبيل شعيل بخلاف أسماء أخرى.

ومن جانب آخر، تستعد نجم لتقديم دورة جديدة للبرنامج الحواري المنوع «الليلة» الذي قامت بتقديمه مؤخرا عبر تلفزيون الكويت وحقق نجاحا كبيرا، الأمر الذي دفع المسؤولين في التلفزيون للتجهيز لدورة جديدة للبرنامج لن تختلف من حيث المضمون عن سابقتها، وحدد مطلع نوفمبر لانطلاقها بالاتفاق مع كل فريق العمل، ولم يتحدد ما اذا كان عرض البرنامج من الأحد إلى الأربعاء أم بشكل أسبوعي.