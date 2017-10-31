طارق الدرباس: نحن البرنامج الإذاعي الكويتي الأول الذي يقدم وظائف عمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص

طلال فاخر: نقدم الفائدة للمستمعين فزميلي طارق يقدم وجهة نظره من الناحية العلمية ودوري يكون من الجانب الشرعي

منى عبدالله: برنامج «عزوتنا» أول برنامج عبر أثير «نبض الكويت» للشباب سماح جمال

«من الشباب وإلى الشباب» اختصار لبرنامج «عزوتنا»، الذي يذاع عبر إذاعة «نبض الكويت 88.8» يوم الأحد كل أسبوع من الساعة 7 وحتى الـ9 مساءً، وهو من تقديم م.طارق الدرباس والشيخ طلال فاخر.

«الأنباء» حضرت حلقة يوم الأحد الماضي من البرنامج والتي تناولت موضوع «كيفية التعامل مع المال» وكان ضيفا عليها الكاتب في مجال إدارة الأموال الشخصية فيصل كركري، الذي قدم مجموعة من النصائح للمستمعين وطرقا ذكية لادخار أموالهم، وفي جزء ثان من الحلقة طرحت قضية النصيحة وتأثير الكلمة على حياتنا وقدرتها على تغيرها للأفضل، كما تضمنت الحلقة شرحا مبسطا حول كتاب «استراتيجية العمل».

«الأنباء» تحدثت مع فريق عمل «عزوتنا»، وكانت البداية مع م.طارق الدرباس، الذي قال: البرنامج جديد على أثير «نبض الكويت 88.8» وهو مختلف عن باقي برامج المحطة قلبا وقالبا، ونحرص على التنوع في المواضيع التي تطرح، ويكون لدينا موضعان على الأقل في كل حلقة إلى جانب ضيف أو ضيفين، كما نحرص على وجود الضيوف الشباب والطاقات الواعدة، إلى جانب فقرة كتاب نتحدث عنه وننصح المستمعين بالاطلاع عليه، وفقرة الختام «من القلب» ونحاول من خلالها إيصال رسالة من القلب للقلب.

وأكمل الدرباس: كما قمنا بإضافة فقرة «طاقات كويتية» التي نعمل من خلالها كحلقة وصل بين القطاع الخاص والشباب الكويتي، فتعلن من خلالها الشركات عن حاجتها من الوظائف في القطاع الخاص للشباب الكويتي، وكل الشركات مرحب بها لتتواصل معنا، وأعتقد أننا البرنامج الإذاعي الكويتي الأول الذي يقدم وظائف عمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص، وهذا يعتبر جزءا من المسؤولية الاجتماعية لإذاعة «نبض الكويت» ولبرنامجنا «عزوتنا».

وأضاف: كما أننا نحرص على التوازن بين المواضيع الحياتية والمواضيع القيمية، التي نقدمها للشباب وهم الفئة التي يستهدفها البرنامج، لذا أطلقنا عليه اسم «عزوتنا» وهم شباب الكويت وعزوة هذا الوطن وزخره، فنحن برنامج من الشباب والى الشباب، تربوي اجتماعي قيمي.

وشدد طارق على أهمية الدعم الذي وجده من قبل «نبض الكويت 88.8» والقائمين عليه، من خلال مساعدتهم لتقديم كل ما لديهم من أفكار وتوفير كل الإمكانات لهم لتحقيق ذلك.

من جانبه، قال الشيخ طلال فاخر: أعتبر نفسي واحدا من الشباب، والبرنامج مني ولي، وتصور البعض أن وجود شيخ في البرنامج بمنزلة عائق، أمر غير صحيح، فتواجدي مع زميلي طارق في البرنامج لنقدم الفائدة، فإذا كان هو يقدم وجهة نظره من الناحية العلمية، فدوري يكون من الجانب الشرعي، في النهاية لست ضد الناس وأنا مع الشباب، وسعيد بهذه الفرصة التي أتاحتها لنا إذاعة «نبض الكويت 88.8».

وتابع فاخر: أتمنى أن يتوقف البعض عن وضع رجال الدين في قوالب مرعبة وكأن من يريد السعادة يجب أن يبتعد عنهم، مستدركا: لا أبتعد عن الشباب، وطوال عملي كإمام مسجد لأكثر من 20 عاما كنت متواصلا معهم، وأتحدث في البرنامج من الناحية الشرعية بأن كل ما نقوم به في حياتنا هو دين، والأمر ليس مقصورا على تأدية العبادات أو في المساجد وإنما هي موجودة في كل عمل نقوم به في حياتنا الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرهما من نواحي الحياة.

من ناحيتها، قالت معدة البرنامج منى عبدالله: يتم اختيار المواضيع من قبلنا كفريق عمل لـ «عزوتنا»، ونحرص على اختيار المواضيع الاجتماعية التي تساعد الناس للوصول إلى هدفهم، والجزء الثاني من البرنامج نخصصه اكثر لتطوير الإنسان لذاته.

وأكدت منى عبدالله، على تفاعل الجمهور مع البرنامج، وقالت: الجمهور متفاعل مع البرنامج منذ بدايته ويزداد التفاعل من أسبوع إلى آخر، وأعتقد أن ذلك يرجع في جانب كبير منه الى أن المذيعين متخصصون وليسوا مجرد مذيعين عاديين، وهذا ما يجعل المستمعين متفاعلين اكثر مع قضايا البرنامج، كما أن «عزوتنا» يعد أول برنامج عبر أثير «نبض الكويت 88.8» للشباب.