مفرح الشمري @Mefrehs

«من لايشكر الناس لا يشكر الله».. بهذه العبارة التي تحمل العديد من القيم التربوية كانت كلمة الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة الشيخ فهد المبارك في حفل تكريم الجهات الداعمة والمساهمة في انجاح برامج اذاعة الكويت في مختلف المحطات الإذاعية، ومنها برنامج «أحلى صباح» الذي احتضنته «قاعة التلفزيون» وذلك بحضور وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم.

وأكد المبارك ان هذا التكريم بمنزلة رسالة شكر وعرفان للادارة العامة للاطفاء ووزارة الداخلية ومكتب الشهيد وادارة الطوارئ الطبية والنادي العلمي ووزارة الصحة وغيرها على الجهود التي يقومون بها تجاه برامج الإذاعة لتسليط الضوء على انجازاتهم من خلال تلك البرامج حتى يتعرف المستمع عليها عن قرب عبر أثير محطات الإذاعة، وقال: ذلك لان الكويت تستاهل العمل من اجلها لانها أعطتنا الكثير ونحاول ان نرد لها بعض الجمائل التي في أعناقنا تجاهها.

ولفت الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة الشيخ فهد المبارك الى ان مثل هذه الاحتفالات ستكرر في الفترة المقبلة لتكريم جهات أخرى تساهم في البرامج الإذاعية اسهامات لا يمكن ان يغفلها أحد في وزارة الإعلام.

من جانبه، شكر وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم وكيل الإذاعة الشيخ فهد المبارك على هذه المبادرة الجميلة لتكريم الجهات الحكومية التي تشارك بكل طاقتها في البرامج الإذاعية.

واشار المزرم الى ان هذا التكريم مستحق لتلك الجهات لتسليط الضوء على انجازاتها من اجل الوطن والمواطن، لافتا الى ان وزارة الاعلام ابوابها مفتوحة لجميع الجهات بالمشاركة في برامجها الإذاعية والتلفزيونية.

من جانبها، قالت الوكيلة المساعدة في مكتب الشهيد فاطمة الأمير بتصريح خاص لـ«الأنباء» ان هذا التكريم والشكر لمكتب الشهيد يعزز العلاقة بين المكتب ووزارة الاعلام لأن الاعلام هو الذي يسلط الضوء على انجازات المكتب سواء كان اعلاما مقروءا او مسموعا او مرئيا. وأضافت: القائمون على الحفل قالوا لنا «شكرا» ونحن نقول لهم ألف شكر على هذه المبادرة الجميلة ومكتب الشهيد دائما داعم ومساهم في برامج وزارة الاعلام الاذاعية والتلفزيونية.

يذكر ان برنامج «أحلى صباح» من تقديم الزميل خالد السويدان وزينب خان ومن إخراج حسين أشكناني ويبث يوميا على اثير كويت fm من الساعة 7:30 ص ويستمر حتى التاسعة صباحا.