مفرح الشمري

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احتضنت خشبة مسرح جابر العلي بمركز جابر الأحمد الثقافي أمس الأول أمسية فن الأصوات بمشاركة عدد من نجوم فن الصوت في الكويت «يوسف الجدة وخالد العجيري وسلمان العماري ويوسف ياسين» الذين قدموا فقراتهم في هذه الأمسية التراثية بشكل معاصر بالمشاركة مع فرقة مركز جابر الأحمد الثقافي الموسيقية التي كانت بقيادة د.محمد باقر، حيث راعت هذه الفرقة الأساليب التقليدية في أداء الأصوات، محافظين بذلك على مكوناتها التراثية.

وجاءت هذه الأمسية لحرص مركز جابر الأحمد الثقافي على إحيائه من جديد حتى يتعرف عليه الجيل الحالي، بالإضافة الى أهمية هذا الفن ومكانته في تاريخ الكويت والخليج.

وقد غنى الفنانون المشاركون في هذا الحفل عددا من الأصوات الكويتية والعربية منها «اهلا وسهلا بمن» و«سلمـولــي على اللي» و«بديع الجمال» و«زارني بالدجى» و«الحمد لمن قدر خيرا» وكانــت الوصلة الختــاميــة من أداء الكــورال، حيــث تغنــوا بصــوت «علامــة ماينابيني».

وتجاوب الحضور الذي اكتظت به مقاعد مسرح جابر العلي مع ما قدم نجوم فن الصوت دليل واضح على أن الجميع متذوق لهذا الفن العريق الذي يحمل بين طياته اللحن الجميل والكلمة الأجمل، خصوصا في ظل ما نسمعه هذه الأيام في الساحة الغنائية.