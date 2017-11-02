خلود ابوالمجد

أقيم مساء أمس الأول في مقر مؤسسة لوياك بالمدرسة القبلية العرض التجريبي الأول لمسرحية «حصة وبدر» من تأليف وإخراج شيرين الحجي وإشراف عام لرسول صغير.

تدور أحداث المسرحية حول خلاف كبير ينشأ بين عائلتي بو بدر وبوحصة توارثتاه عبر أجيال كثيرة، ولكن الحب دائما ما يكون أقوى من هذه الخلافات التي تفرق بين أبناء العم، ويحاول كل من بدر وحصة أن يجمعا شتات هذه العائلة ومباركة زواجهما إلا أنهما يفشلان في ذلك، فيقدم كل منهما على الخلاص من حياته، بشكل مستتر حتى يهربا معاً ويعيشا خارج البلاد، بخطة يضعها الملا الذي عقد قرانهما في السر، إلا أنها تتحول لمأساة كبيرة، حيث يعتقد بدر أن حبيبته حصة ماتت بالفعل فيقدم على إنهاء حياته بعد أن قتل ابن عمها الذي ذهب للزواج منها ولا يعلم أنها متزوجة من بدر، وما أن تعلم حصة التي شربت الدواء المنوم لتوهم الجميع بأنها ماتت ليلة زواجها بوفاة بدر حتى تقدم هي الأخرى بحمل السكين الذي قتل بدر نفسه به فوق قبرها لتنهي حياتها هي الأخرى بجواره ويكتشف الجميع بعدها أنها لم تمت في المرة الأولى.

تيمة الحب المستحيل المستوحاة من قصة «روميو وجولييت»، والصراع الأبدي بين الخير والشر، هذا ما تقوم عليه القصة في الأساس والتي اعتمدت فيها شيرين الحجي على مجموعة من الممثلين الجدد، فأغلب من قدموا العرض يواجهون الجمهور لأول مرة.

مشاركات ووجوه جديدة تحرص كل عام أكاديمية لوياك على تقديمهم للساحة الفنية وصقل مواهبهم، وهو مجهود يحتاج إلى الكثير من الوقت وعناء التدريب الذي يقوم به المخرج رسول صغير، وعادة ما يبرز منه عدد كبير من المواهب التي تبدع وتنطلق فيما بعد للساحة الفنية.

والجدير بالذكر أن العرض يعود إلى خشبة المسرح بشكله النهائي في 29 الجاري، لإتاحة الفرصة لمزيد من التدريبات في التمثيل والأداء، ومن ثم عرضها للجمهور.