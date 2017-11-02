مفرح الشمري

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بعدما انتهى الفنان الإماراتي يوسف الكعبي من تصوير دوره في الفيلم السينمائي «شغالتنا أرجنتينية» في العاصمة الإماراتية ابوظبي قبل 20 يوما توجه أمس الاول الى احد البنوك في ابوظبي لصرف الشيك المخصص له من قبل منتج العمل حامد صالح صاحب شركة دجلة للانتاج الفني التي رخصت في يوليو الماضي في ابوظبي، ليفاجأ برد الموظف بأن التوقيع المذيل في الشيك مختلف تماما وبدون رصيد، الأمر الذي لم يصدقه الكعبي فتوجه لمدير البنك ليؤكد ما قاله الموظف، ووعده المدير باستخراج رسالة تفيد بهذا الأمر لتقديمها للجهات الأمنية حتى يحفظ حقوقه.

الفنان الاماراتي يوسف الكعبي اكد لـ«الأنباء» انه استغرب من هذا الأمر وقام بالاتصال على منتج العمل الذي وعده بتصحيح الأمر ولكن تلك الوعود طالت وحتى هذا اليوم لم يتسلم حقوقه المادية.

واضاف الكعبي: لا يهمني المبلغ المدون في الشيك ولكن يهمني التعامل النظيف مع من يريد ان ينتج فيلما سينمائيا، خصوصا ان التصوير المتفق عليه اربعة ايام فقط ولكن استمر لمدة ثلاثة شهور، وهناك عدد من الممثلين حدثت لهم مشاكل في التصوير ومنها حجز التذاكر مع المنتج ولكنهم تغاضوا عنها للانتهاء من تصوير أدوارهم في الفيلم الذي يشارك فيه عدد من الوجوه الجديدة.

وبدورها قامت «الأنباء» بالاتصال على منتج العمل حامد صالح المقيم في ابوظبي، وتحدثت معه بخصوص الشيك الذي يحمل توقيعا مختلفا وبدون رصيد، فأجاب: علمت بهذا الموضوع قبل ايام لاني انتهيت من تصوير الفيلم الايام الماضية، خصوصا ان الفيلم يعتبر شكلا جديدا على السينما وانتشرت اخباره في الصحف العالمية، وانا منذ سنة أحضر له وهناك «شيكات» لم يأت موعد صرفها وموضوع الفنان يوسف الكعبي ان شاء الله في طريقه للحل بعد استفساري من المدير المالي، وانا على استعداد لتسليم مستحقاته «كاش» ولكن على الفنانين قراءة بنود العقد الذي وقعته معهم بإمعان وانا مستعد لارسال العقود لكم للاطلاع عليها!

وحتى كتابة هذا الخبر لم يرسل منتج ومؤلف ومخرج فيلم «شغالتنا أرجنتينية» حامد صالح اي عقود لـ«الأنباء» للاطلاع عليها.

يذكر ان الفيلم يشارك فيه الفنان حمد الركابي ويوسف الكعبي وعبدالرحمن الزرعوني واحمد خميس وميرفت نصر، وديفا برياشي واكرم العيسوي، وقصة الفيلم اجتماعية كوميدية هادفة تتناول المشاكل من خلال التعود على تقاليد معينة واختلاف الافكار بين الاجيال.