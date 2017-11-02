بشار جاسم

يكرم مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، الذي انطلق 27 اكتوبر الماضي في حفل ختامه الذي سيقام 4 الجاري، الفنانة القديرة رجاء الجداوي وذلك ضمن فعاليات نسخته الـ 22 من هذه التظاهرة السينمائية، التي ستكرم فيها ايضا الممثلة المغربية آمال عيوش. وعبرت الجداوي في تصريح مصور لـ«الأنباء» عن سعادتها بهذا التكريم المختلف كليا عن تكريماتها السابقة لأنه يشمل مشوارها الفني الطويل. يذكر ان جمعية مهرجان الرباط للثقافة والفنون، قررت الاحتفاء خلال الدورة الحالية من المهرجان، ببعض السينمائيين، حيث شكل المهرجان موعدا سينمائيا قاريا وقبلة للسينمائيين في العالم العربي والأفريقي والدولي.