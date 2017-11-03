دلال العياف

الأب دائما هو موضع القدوة، والأبناء يتعلمون منه ويقلدونه في كثير من الأمور، لذلك نقول «من شابه أباه فما ظلم»، ونقول بالكويتي «الحب يطلع على بذرة»، لذا نجد تشابها كبيرا في الجينات بين الأب وأبنائه.

وقد تكون الساحة الفنية امتلأت بالوارثين للفنون، لكن هناك من اثبت فنه بجدارته وترك بصمة، وأخذ من جينات والده، وقدم فنه بأسلوبه ونجح فيه، وهناك المقلدون الذين لعبت في خطواتهم الفنية «المحسوبية» كونهم أبناء الفنانين، ولكن بالنهاية «الزين يفرض نفسه».

ونرى من خلال متابعتنا لأبناء عظماء الفنانين أن منهم من فرض نفسه على الساحة اليوم وبشكل واضح، ومنهم المميزون الذين ذاع صيتهم وأصبحوا مثالا مشرفا للفن وكانوا خير امتداد لآبائهم، وهنا سنأخذ الجانب المشع والإيجابي، ونذكر في السطور التالية ثلاثة من أبناء الفنانين الذين نجحوا ويحققون نجاحا في الساحة الفنية:

المطرب أحمد الحريبي، تشكلت موهبته في بيئة فنية أصيلة وصحيحة، فهو النجل البكر للفنان الراحل القدير صالح الحريبي، الذي أثرى مكتبة الإذاعة والتلفزيون والساحة الفنية منذ اكثر من 50 عاما بأصايل الأغنية الكويتية والخليجية والعربية، فقد كانت موهبة احمد واضحة و«الشمس ما يغطيها منخل»، وغنى في سن السادسة «حب الوطن فرض عليا» لموسيقار الاجيال محمد عبدالوهاب وكان ذلك في برنامج الأطفال مع ماما أنيسة، كما شارك والده الغناء في احدى دورات مهرجان القرين الثقافي، ولربما توقف فترة عن الغناء لظروف ما ولكنه عاد بعدها، ويظل أحمد الحريبي كبيرا بقيمته وراسخا بالذاكرة، ولا يستطيع احد نكران قدراته الفنية.

المطرب مطرف المطرف، هو صغير بعمره لكنه كهل بفنه، موهوب حتى النخاع ترعرع على أنغام عشقتها أجيال، وموهبته تسبق سنه بمراحل، هو ابن أسطورة الغناء الكويتي الراحل يوسف المطرف احد نجوم الزمن الجميل، وكان زاهدا للشهرة، ولأن «اللي خلف ما مات» فقد ورث عن أبيه عذوبة صوته، وعشق الفن العدني، والخليجي والكلام الحميني الأصيل، ومهارة العزف على العود ورقة وحنان أوتاره، حتى انه عزف تقاسيم فريد الاطرش في صغره، وأبهر أباه الذي كان يرفض أن يمشي ابنه في طريق الفن، وكان خوفه أن يتعلق بحب الفن وينشغل عن دراسته ومستقبله وتحصيله العملي، وبعد رحيل المطرف الأب، الذي لن يتكرر، اخذ الابن روح والده وأجرى محاولات ناجحة لإحياء درر زمنه الجميل، ومازال سائرا على درب التجديد.

المطرب حمد العماري، ابن عائلة فنية أصيلة عشقت الفن فتغلغل الفن في جسده وعقله وقلبه، فكيف نستطيع أن نشرح وان نعطي تفصيلا بسيطا عن نشأة حمد، فإذا قلنا «يناديني على قربك منادي» فهي أسطورة وتحفة فنية شدا بها بصوته الذي لا يشبهه احد وهي لوالده، الذي ابتعد عن الفن منذ زمن لكن أعماله الطربية الأصيلة باقية في الأذهان، أطال الله في عمرك أبوعمار وحسك دايما بقلوبنا.

أما اذا تكلمنا عن جانب آخر من العائلة فسنجد «نهام الأغنية الكويتية والخليجية» سلمان العماري الذي كلما قال «اليامال» أجهشت أعيننا بالبكاء لتذكرنا بالماضي الجميل فهو من يذكرنا دائما بفن البحري والصوت والفلكلور متأصل به، أطال الله في عمرك يابونواف، فبذرة هذه الجينات هي الفنان صاحب الصوت الشجي الذي له رونق خاص وأسلوب فني متميز، حيث ابدع في غناء الغناوي الاسبانية وأجادها بشكل سليم، وسلطن بالفلكلور وأعطاه حقه فهو يتصف بالشمولية وهو حمد العماري.