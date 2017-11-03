نفى ماريو أسطا مدير أعمال الفنانة كارول سماحة خبر طلاقها وقال، في تصريحات صحافية له، ان ما يقال في هذا الجانب غير صحيح وان كارول تملك الجرأة بالتصريح بأي حدث في حياتها.

وكارول تزوجت من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى في العام 2013 زواجا مدنيا في قبرص، وأثمر ابنتهما «تالا».

هذا وستعود النجمة اللبنانية الى الشاشة عبر فيلم «الصدفة» الذي تلعب فيه دور البطولة الى جانب الممثل بديع أبوشقرا وهو من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج باسم كريستو، وسيضع الموسيقى التصويرية له الفنان ميشال فاضل.

من جهة اخرى، اعتذرت النجمة غادة عبدالرازق عن الاشتراك في برنامج «قعدة رجالة 2» الذي يجري تصوير موسمه الجديد خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب خلافها على الأجر مع الجهة المنتجة للبرنامج، بعدما طلبت مليون جنيه مقابل الظهور فيه، وهو مبلغ تعجز الشركة المنتجة عن سداده.

جدير بالذكر ان غادة تباشر في الوقت الحالي تصوير دورها بفيلم «كارما» مع المخرج خالد يوسف، فيما تستعد لفيلم «حرب كرموز» مع أمير كرارة.