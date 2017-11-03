عمي جاسم يعرف إمكانياتي ويوجهني دائماً وما أستغني عنه

أستغرب من المشاكل اللي بين جيل الشباب ولا يوجد خلاف بيني وبين أي أحد

ترشحت حق «ديزني لاند» لتجسيد «علاء الدين»

أدرس حالياً بالمعهد المسرحي لصقل موهبتي التمثيلية

أتمنى العمل مع محمد دحام الشمري وعملي الجديد مع فنانة كبيرة

كنت أعيش قصة حب لكن ما صار نصيب وحالياً أحب جمهوري فقط

عبدالحميد الخطيب

يواصل النجم الشاب ناصر عباس شق طريقه في الوسط الفني بثبات، فرغم صغر سنه إلا انه وضع لنفسه بصمة واضحة سواء في المسرح او التلفزيون او السينما.

ناصر لديه طموحات كثيرة يريد تحقيقها وان كان مستعجلا في ذلك لكنه يحاول قدر المستطاع دراسة كل خطوة يخطوها حتى لا يقع في الفشل.

«الأنباء» استضافت النجم ناصر عباس لتتحدث عن جديده وخططه المستقبلية.. فإلى التفاصيل:

ما جديدك؟

٭ لدي عمل جديد لا أستطيع التصريح عنه الآن بناء على طلب الجهة المنتجة لكنه سيكون مع فنانة كبيرة، وقد تم الاتفاق عليه، وسأطير الخميس المقبل الى مهرجان «اكسبو الشارقة» حيث سأعرض مسرحية «ويندي» هناك لمدة 3 أيام.

«ويندي» من إنتاجك؟

٭ من إنتاج أخوي عبدالله ومحمد المسلم وصهيب العوضي، وستشهد بعض التغييرات على مستوى الممثلين، حيث سينضم لنا عدد من الفنانين الجدد.

وبالنسبة للأعمال الغنائية؟

٭ أجهز لأغنية سينغل جديدة سأصورها على طريقة الفيديو كليب، كما انني صورت اعلانا رومانسيا للانستغرام.

ماذا عن مشاركتك في المهرجانات الأكاديمية؟

٭ للأمانة توني داش المعهد العالي للفنون المسرحية بالسنة الأولى، لأني حبيت أكمل دراستي لكي أستفيد اكثر، فالفن مجالي وإن شاء الله في السنوات المقبلة سأشارك في المهرجانات الأكاديمية.

وأين أنت من السينما؟

٭ لقد شاركت في فيلم «090» ولكن للأسف لم يخرج الفيلم بصورة حلوة ولا أعلم لماذا؟! أنا أؤمن بأن الواحد لا بد ان يفشل لكي يصبح أقوى، وأعلم المنتج مشاري الحربي ليس له ذنب في عدم نجاح الفيلم لكن أتمنى ان يكون القادم أفضل.

ناصر.. عندك جروب معين تحب الشغل معاه؟

٭ أنا أشتغل مع الكل وما عندي خلافات مع أي أحد وعلاقتي بالجميع طيبة، ولا أعرف لماذا توجد خلافات بين بعض الشباب من الجيل الحالي والمفترض يكونون قدوة للآخرين.

لكن خلافاتهم بسبب «أكل العيش»؟

٭ الأرزاق بيد رب العالمين، وما في أحد راح يأخذ رزق أحد، إذا الله مو كاتبه لك.

مين المخرج اللي تحب تشتغل معاه؟

٭ محمد دحام الشمري، وهذا ليس قصورا في المخرجين الموجودين حاليا ولكنه مخرج يركز على أداء الممثل خصوصا الأداء الجسدي، كما انه يحب الالتزام بالنص ولا يخرج عنه وأتوقع إذا اشتغلت معاه راح اطلع بصورة جديدة، خصوصا اني «ألقط» بسرعة وأستفيد من تجارب الآخرين ولا أجامل.

ما رأيك في تقليد بعض الفنانين من الجيل الحالي لفنانين من الجيل القديم؟

٭ بإمكان الفنان ان يقلد الفنان الذي يحبه ولكن لابد ان تكون له شخصيته المستقلة، حتى يصل بها الى الجمهور، سواء في أعماله التلفزيونية او المسرحية.

ما سر براعتك في تقديم الكوميديا والتراجيديا ايضا؟

٭ انا بطبعي عفوي في حياتي وأصدقائي يعرفون عني هذا الامر، كما أنني كوميدي مع اهلي وإخواني، وهذا يظهر بالتأكيد على أدواري الكوميدية، ولكنني أرى أنني بارع في كوميديا الموقف، اما الحزن فهو موجود بداخلنا ويخرج تلقائيا عند تجسيد شخصية تراجيدية.

حدثنا عن علاقتك بعمك جاسم عباس وأخيك عبدالله؟

٭ لا اعتبر عمي جاسم بمعنى العم، لكنه أخ وصديق، وهو دائما يوجهني ويعرف امكانياتي لأنه «مربيني» وليس غرورا فإنه يعلم مواهبي جيدا ويعرف ان طموحي لا حدود له، ومخي خيالي.

من كلامك نشعر بأنك مستعجل في تحقيق طموحاتك؟

٭ انا احب أوصل بسرعة، وفي المقابل اقوم بدراسة كل خطوة اخطوها، الانسان ليس معصوما من الخطأ، ومن جانبي احاول ان افهم اكثر، والطيحة تعلم، والآن انا ادرس لأثقف نفسي في مجالي الذي احبه.

وعبدالله أخوك؟

٭ هو قدوتي ولولاه ما كنت ما عليه اليوم، عبدالله مسك ايدي واستفدت منه ومازلت استفيد، وهو كفنان بداخله موسيقي ومخرج وممثل قوي جدا وأوصفه بأنه «هو السعادة».

ومحمد المسلم نسيبك؟

٭ كل خطوة لي وراءها محمد المسلم فهو يوجهني صح ويساعدني في اختيار الادوار حتى لا اكرر نفسي.

ما هي مواهبك غير الفنية؟

٭ في الرياضة احب تنس الطاولة وكنت في فريق الجمباز بنادي القادسية منذ كنت صغيرا و«أطقطق» كرة قدم وأمارس السباحة وأحب ركوب الخيل لكن لم اجربه، وفي الفن اغني وأمثل واحب التصوير الفوتوغرافي جدا لدرجة ان «انستغرامي» كله من تصويري وكله كواليتي عالي وفكرتي بالكامل، كما انني احب تقديم البرامج، وفي خاطري اخوض هذا المجال.

ألم تفكر في تقديم الفوازير؟

٭ الفوازير حلوة لأن في كل حلقة منها تقدم مواضيع جديدة وأرى انها تبرز امكانيات الفنان اكثر من اي شيء آخر وإذا كتب لي ان اقدمها مع مخرج مثل احمد عبدالواحد وكاتبة مثل هبة مشاري حمادة فخلاص لا أريد شيئا آخر.

من هم أصدقاؤك بالوسط الفني؟

٭ فرح الصراف وشيخة العسلاوي ورهف العنزي وبدر الشعيبي وعبدالله بوشهري ومهند الحامدي وجاسم العباسي وحمزة وعلي بدر.

حدثنا عن علاقتك بمواقع التواصل؟

٭ علاقة قوية في «تويتر» و«سناب شابت» و«انستغرام» وفيها اطرح افكاري بعيدا عن السياسة والطائفية وكل ما اكتبه مواضيع اجتماعية وإنسانية.

تأتيك تعليقات سلبية؟

٭ اي شخص مشهور في العالم لا بد ان تأتي له تعليقات سلبية ويتم سبه وأيضا تعليقات ايجابية ويتم مدحه.

رفعت قضايا على احد سبك؟

٭ لا احب موضوع المحاكم، انا عقلي كبير ولا ارغب في ان اتسبب في اذية لأي احد.

اهلك كيف ينظرون إليك كفنان؟

٭ اموت على امي، ووالدي هو صديقي وأخي وربياني على ان اكون صديقهما وأخوهما وأنا لا اخفي اي شيء عنهما ابدا.

ما قصة «علاء الدين» و«ديزني لاند»؟

٭ كلمتني مخرجة من مصر اسمها مروة جبريل وقالت لي انهم يريدونني ان ادخل في اختبارات لاختيار فنان عربي لتجسيد شخصية علاء الدين لـ «ديزني لاند»، وبالفعل ذهبت ودخلت الاختبارات لكن اختاروا صديقا من مصر وهو الفنان مينا مسعود، الموضوع كله صار صدفة ولم اكن اتوقعه وهم قالوا لي ان هناك عملا قريبا سأكون معهم فيه.

حدثنا عن حياتك العاطفية؟

٭ كنت اعيش قصة حب من 2011 الى 2013 لكن ما صار نصيب والآن اعيش قصة حب مع جمهوري وفني.