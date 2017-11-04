«مشيني عالختيارة» بإيقاعات جنونية و«إبعاد» بعمق الرومانسية





أميرة عزام

amira3zzam@

أقامت وكالة «يمعة ايجينسي» حفل إطلاق الألبوم الجديد للفنانة ايما شاه «ايماجينيشن»، وذلك مساء اول من امس الخميس في مطعم «ذا تايم تي لونج في برج كيبكو بحضور وسائل الإعلام.

وعن تفاصيل الألبوم، أكدت الفنانة إيما شاه ان فكرته قد بدأت خلال تواجدها في أميركا العام الماضي على ان يكون 20 أغنية ثم تم تقليص العدد إلى 13 ثم حذفت أغنيتين لمشاكل تقنية، معربة عن أسفها لعدم سهولة تنفيذ الأغنيات الكلاسيكية بالكويت على خلاف الأغاني الشعبية والطيران، مبينة ان الأغنية الاولى «خاتمة البكاء» قد أعادت تنفيذها 3 مرات.. وهي من توزيعها وألحانها وكلمات محمد النبهان وكذلك الأغنية الثانية «جرس» والثالثة «علقيني» أما «يا أهل اورفليس» و«اليس الناي» فهي للراحل الرائع جبران خليل جبران، مبينة ان الفصحى ما زالت تلقى قبولا بين الشباب وان كانت أصعب من أيام ماجدة الرومي وكاظم الساهر إلا انها ما زالت مقبولة خاصة في الاغاني الكلاسيكية.

وعن مشاركة كلمات وألحان وتوزيع حمود الحمود معها، اكدت ذلك في أغنيتي «لوهافر» و«فلاينغ» في حين ان أغنية العطاء من كلمات بريان روبنسون، مؤكدة استمرار وجود بعض الاغنيات باللغة الانجليزية في ألبومها ليصل للعالم، في حين جاءت اغنية «مشيني عالختيارة» بايقاعات «نقازي» جنونية

كما شاركت فرقة سوانتينيس الاميركية بتوزيع اغنية «ابعاد» اما اغنية «قولي وين» فهي من كلمات وألحان وتوزيع احمد القروي.

وفي كلمته بالحفل، أثنى سفير جمهورية جوانا بالكويت شمير علي على الفنانة ايما شاه لوصولها للعالمية وتكريمها من أميركا وهوليوود، مشجعا الفنانين في الكويت بان يكونوا مثلها، معللا بانه ربما لم تصل من الأصوات الكويتية عالميا إلا ايما، مؤكدا ان الكويت تحتاج الى اصوات تصل للعالمية، كما اعربت زوجته د.ماريهان علي عن سرورها بصوت ايما الجميل وموهبتها المميزة.

من جانبه، أكد رئيس مسرح الدمى الاكاديمي الكويتي د.محمد الحداد انه من اكبر الداعمين لإيما مؤمنا بانها صوت للكويت في الخارج.

هذا، وقد كرمت وكالة يمعة والفنانة ايما المشاركين برعاية الحفل وهم مديرة المطعم سهيلة السالم ومكتب الرباح للمحاماة وكابتن احمد الدريع من نادي راس السالمية وأزياء لينا طراب بارتي اويسس للحفلات وكافي شي حلو وصالون بست جانص.

كما كرمت الجهات الاعلامية المشاركة ومن بينها قناة Atv وسكوب والحصيلة الالكترونية وقناة صوت الخليج ومجلة بريق الدانة ومجلة ليالينا وعدد من الزملاء الإعلاميين في الصحف المحلية، بالاضافة الى تكريمها لرئيس مسرح الدمى الاكاديمي الكويتي د.محمد الحداد والفنان التشكيلي سعد الغضوري.