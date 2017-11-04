مفرح الشمري

Mefrehs@

تنطلق الدورة السادسة لمونديال القاهرة للأعمال الفنية بعد غد الاثنين في القاعة الكبرى لجامعة القاهرة، وقد وجه رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ورئيس المونديال د. ابراهيم ابوذكري الدعوات الى الوفود المشاركة في هذه الدورة التي تقام تحت شعار «لن يكسرنا..الإرهاب».

وفي هذا الصدد، يغادر رئيس وفد الكويت الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة الشيخ فهد المبارك اليوم للمشاركة في أعمال الدورة التي ستستمر حتى 10الجاري.

ويضم الوفد كلا من مدير اذاعة البرنامج العام سعد الفندي، عضو لجنة التحكيم الإذاعية، ومشاري البعيجان في لجنة التحكيم التلفزيونية، والمذيعين إبراهيم ماتقي وطلال الماجد وجريدة «الأنباء».

وفي هذا الجانب، أكد المبارك حرص وزارة الإعلام واستعدادها لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات خلال مسابقات هذا المونديال الإعلامي الفني الذي يعتبر من المهرجانات العربية البارزة التي تجمع تجارب ثرية، لافتا إلى أن ثقته بأبناء الإذاعة والتلفزيون الذين حققوا في منافسات سابقة جوائز ذهبية عديدة في برامج الاذاعة والتلفزيون، ومؤكدا ان وزارة الاعلام، ممثلة بالاذاعة والتلفزيون، ستشارك بـ52 عملا، متمنيا للجميع التوفيق ورفع اسم الكويت عاليا لأن الكويت تستاهل.

وتشارك إذاعة الكويت بمختلف محطاتها في هذا المونديال بعدد 28 عملا إذاعيا في مختلف فئات المسابقة والأعمال هي: «امبراطورية الشمس»، «أحمدو»، «صباح، «بلادي الكويت»، «فضاءات»، «صنع في الكويت»، «تسلم يا وطن»، «مدرسة الفن»، «علم ومعلومة»، «شباب الديرة»، «رؤى نفسية»، «مقابلة خاصة»، «البيئة من حولنا»، «رؤية وطن»، «نوافذ»، «إنجازات شبابية»، «مشاهير»، «الملتقى الثقافي»، «فلاش»، «بلادنا حلوة»، «مشوار»، «ماغازين»، «فنون»، «مورننغ»، «أحلى صباح»، و«غلاوسو» إخراج ضياء المساعيد و«الأزمنة المفضلة».

أما قطاع التلفزيون فيشارك بجميع قنواته بـ24 عملا وهي: «كولكشن»، «ستوري»، «خلك لايف»، «مشروعي»، «الليلة»، «ليالي الكويت»، «مع بورسلي»، «الدريا»، «لحن القوافي»، «غنيلي»، «تورك»، «تصاميم»، «نيو كويت»، «المربط»، «تاكتيكال لاب»، «الديوان»، «المؤسسون الأوائل»، «علمتني ايه»، «أول الغيث»، «ارتس»، «شارع السور»، «سفراء الإنسانية».