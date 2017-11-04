تعرضت المطربة ميريام فارس لحادث خضعت على إثره لعملية جراحية، وأعلنت عن وقف جميع أنشطتها الفنية.

شركة «ميريام ميوزيك» المسؤولة عن إدارة وإنتاج أعمال «ملكة المسرح» نشرت بيانا رسميا، أعلنت فيه عن تعرض الفنانة لحادث من دون الكشف عن تفاصيله، وجاء فيه: «تعلن شركة ميريام ميوزيك عن تعليق نشاطات ملكة المسرح ميريام فارس لمدة شهر من تاريخ 1-11-2017، وذلك جراء حادث تعرضت له ميريام أدى إلى خضوعها لعملية جراحية، نود أن نتقدم بجزيل الشكر لشركات تنظيم الحفلات والعائلات الكريمة الذين كنا قد تعاقدنا معهم لإحياء الحفلات في هذه الفترة لتفهمهم ومساندتهم لميريام في إصابتها، وسيتم الإعلان عن مواعيد حفلات ميريام الجماهيرية لعام 2017 في حينها، ونتمنى الشفاء العاجل لنجمتنا».

وتفاعل «فانز» ميريام مع البيان بتعليقات أعربوا فيها عن قلقهم على صحة الفنانة، متمنين لها السلامة والشفاء العاجل.

يذكر أن كليب أغنية «شوف حالك عليي» كان آخر عمل طرحته ميريام فارس، وهي من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وألحان يحيى الحسن، توزيع وميكس وليد المسيح، والكليب إخراج شريف ترحيني.