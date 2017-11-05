بشار جاسم

يستعد الفنان خالد بوصخر لإطلاق أغنيته الجديدة بعنوان «يخليك لي» التي ستطرح مع بداية رأس السنة الجديدة 2018، وتقول كلماتها التي كتبها ولحنها بوصخر: «ربي يخليك لي.. وكل عام يمر عيدك علي.. تبقى روحي ودنيتي.. ويزيد حبك داخلي.. بدعي انا في كل سنة.. ربي يزيد عمرك سنة.. وماتشوف بالدنيا هموم.. ماتشوف غير حب وهنا»، والأغنية توزيع حيدر جيتار، مكس وماستر صهيب العوضي.

وأغنية «يخليك لي» راح تكون هدية بوصخر لحمد ابنه بمناسبة مرور سنة على ولادته، وفكرة الكليب مستوحاة من «قصة حقيقية» وهي قصة حياة بوصخر، والإنتاج لشركة «الترك برودكشن» لمحمد الترك.

هذا، وبعد طرح «يخليك لي» سيطرح بوصخر مباشرة أغنيته الثانية والتي تحمل اسم «دنيا شدة»، كلمات محمد الجبوري، ألحان عبدالله الهميم، وتوزيع حيدر جيتار.