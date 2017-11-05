تقدم الهيئة العامة للترفيه السعودية مسرحية شبابية بعنوان «المافيا»، تتحدث بطابع كوميدي عن المافيا وكواليسها، وسيتم عرضها في مدينة الرياض، وعدد من المناطق في السعودية.

ويلعب دور البطولة فيها عدد من الممثلين الكويتيين والسعوديين، منهم سلطان الفرج وطـارق الحربـي وغيرهمــا، وهي من تأليــف عبدالعزيــز عطيــة، وإخــراج محمـد الحملي.

وستعرض المسرحية في جدة في «ملاهي الشلال الترفيهية» 30 الجاري وتستمر العروض حتى 2 ديسمبر المقبل، أما في الرياض فستعرض في مركز الملك فهد الثقافي الخميس 7 ديسمبر، على أن تستمر العروض حتى 9 من الشهر نفسه.