أحمد الفضلي

بعد فترة ابتعاد دامت لعدة سنوات يعود الثلاثي الفنان القدير داود حسين والنجم حسن البلام والمخرج احمد الدوغجي من جديد لتنفيذ برامج المنوعات من خلال برنامج منوع يتم التجهيز له حاليا من قبل الثلاثي لصالح تلفزيون الكويت.

ومن المنتظر ان يبدأ داود والبلام والدوغجي تحضيراتهم لتنفيذ البرنامج في الشهر المقبل والبدء بوضع قائمة اسماء خاصة بالفنانين المشاركين، ومن ثم البحث عن كاتب متميز لكتابة حلقات هذا البرنامج والذي من المنتظر ان يحمل الطابع الكوميدي الساخر، اي من نوعية البرامج التي سبق ان نفذها الثلاثي سابقا بشكل اكثر من رائع وقدمت عبر تلفزيون الكويت واستقطبت نسبة مشاهدة عالية ومن ابرزها «فضائيات» و«ارهابيات» و«قرقيعان» وغيرها.

ومن المقرر ان يصور البرنامج فور الانتهاء من وضع قائمة الفنانين المشاركين وكافة فريق العمل ووضع اسم للبرنامج، وسيصور في الكويت تمهيدا لعرضه عبر الدورة البرامجية لشهر رمضان المقبل، والتي يحضر لها المسؤولون في وزارة الاعلام ممثلين بقطاع التلفزيون.

الجدير بالذكر ان النجم داود حسين شارك في عيد الفطر الماضي بعمل مسرحي بعنوان «سعادة السفير»، في حين كان للبلام حضور مميز في مسرحية «مبروك ما ياكم» وقبلها كان له تجربة انتاجية جيدة من خلال مسلسل «سيل وهيل» الذي عرض عبر تلفزيون الكويت في رمضان الماضي.