فيروز خارج التقييم وهي راسخة في قلوب اللبنانيين والعرب

نجوى كرم هي من تسدي النصائح لا ينقصها شيء وموجودة بقوة وفي تجدد دائم

بيروت - بولين فاضل لم يكن الفنان وسام الأمير يعلم أن إطلاقه لقب «ملكة الإحساس» على الفنانة يارا سيقابل بردة فعل عنيفة من قبل جمهور الفنانة إليسا، وأن الأمر سيحرج يارا ويدفعها إلى التصريح بأن الألقاب لا تعنيها. وسام الأمير، العاتب على تجاهله من قبل القيمين على برامج الهواة هو الذي يستحق الجلوس على كرسي لجان التحكيم، تحدث لـ «الأنباء» عن أزمة اللقب وعلاقته بكل من وائل كفوري ونجوى كرم ويارا، كما تحدث عن السيدة فيروز.. فإلى التفاصيل:

إطلاقك لقب «ملكة الإحساس» على الفنانة يارا من خلال تغريدة لك، أشعل أزمة بين جمهوري يارا وإليسا باعتبار أن الأخيرة تحمل هذا اللقب، فهل قصدت ذلك؟

٭ لم أقصد أبدا، كنت في معرض الرد على كلام جميل توجهت به يارا، لشكري على الأغنية التي لحنتها لها أخيرا، وأنا أحب صوت يارا، فقلت إن إحساسها جميل وهي «ملكة الإحساس».

لكن اللقب يخص إليسا...

٭ لا أعتقد أن هناك حقا حصريا في مسألة اللقب، والأكيد أنني لم أقل ما قلته بقصد «الزكزكة» لأن يارا هي عين وإليسا عين.

لكن لم يسبق أن تعاونت مع إليسا؟

٭ هذا لا ينفي أنني أحب صوت إليسا وأحب أغنياتها وفنها، أنا لم أقصد «الزكزكة» وأساسا ليس هذا أسلوبي، أجزم بأن نياتي كانت سليمة.

يارا وفي إطلالة أخيره لها قالت إن اللقب لا يعنيها...

٭ (مقاطعا) وأنا أؤيدها في ذلك، لأن الفنان يثبت نفسه بصوته وأغنياته لا بلقبه.

في مرحلة من المراحل كنت عاتبا على يارا، فهل زال العتب اليوم؟

٭ عتبي كان من باب المحبة، في مرحلة معينة ابتعدت يارا عن الأغنيات اللبنانية في وقت يفترض أن يكون حضورها أوسع في اللون اللبناني، من هنا كان عتبي.

ما الذي ينقصها اليوم؟

٭ ما عاد ينقصها شيء، قدمت أخيرا أغنيات لبنانية وأثبتت نفسها بقوة.

لأي فنانين تعد اليوم أغنيات؟

٭ لفارس كرم وملحم زين وزين العمر وناصيف زيتون ونجوى كرم التي تبدأ قريبا مرحلة الإعداد لألبومها.

ما نصيحتك لنجوى كرم كي تظل في حالة تجدد فني؟

٭ نجوى هي من تسدي النصائح، لا ينقصها شيء، وهي موجودة بقوة وفي تجدد دائم.

ثمة من اعتبر أن ناصيف زيتون كان نجم مهرجانات الصيف، ما رأيك؟

٭ ناصيف كان حاضرا بقوة هذا الصيف، وبات رقما مهماً على الساحة.

فيروز هي ملهمتنا وسفيرتنا، هي قطعة من لبنان لا بل هي لبنان.. أحببت ما غنته أخيرا؟

٭ فيروز هي خارج المنافسة والتقييم، فيروز هي فيروز وهي راسخة في قلوب اللبنانيين والعرب، وإن كانت هناك كلمة «لو» على أغنيات قدمتها أخيرا، فإن هذا لا يختصر تاريخها وأرشيفها الفني.

تتفهم ألا يحب البعض ما قدمته فيروز أخيرا؟

٭ هي مسألة ذوق، لكن هل ننتظر اليوم من فيروز أن تغني كما كانت تغني قبل سنوات طويلة؟ «كتر خيرا بعدا موجودة وبعدا حاضرة بقلوبنا والله يعطيها طول العمر».

كيف العلاقة اليوم مع وائل كفوري؟

٭ وائل نجم كبير نفتخر به وحتى لو لم يحصل تعاون بيننا في ألبومه الأخير، فإن هذا لا ينفي الاحترام والمحبة بيننا، وإن شاء الله يكون هناك تعاون في ألبوماته المقبلة.

إلى متى ستبقى غائبا عن لجان التحكيم في برامج المواهب؟

٭ أتمنى أن أكون حاضرا، لأن هذا المكان هو مكاني الطبيعي، لكن القيمين على هذه البرامج لهم معايير خاصة في الاختيار، وما يعنيهم فقط هو تسلية الناس في بيوتهم.