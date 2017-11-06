ردت الفنانة البحرينية شيلاء سبت على اتهامات بعض متابعيها لها، بأنها تتعمد الإغراء خلال الصور التي تنشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان رد شيماء حادا، حيث كتبت، على حسابها الخاص على «انستغرام»: «بختصر الموضوع اللي يتهاوشون بالاكونتات وبالتعليقات.. لكل متابعيني أنا جوي باختصار خبال وجنون ومرح ابدا مو إغراء وقلة أدب ومياعة».

وأضافت: «من الآخر اللي حابني كما انا بعيوبي ومزاياي حياه الله، اكونتاتي أوسع لهم من العين، واللي مو عاجبه الله وياه لا يتابعني.. اعتقد واضح ان متابعيني بالملايين مو محتاجه احد ينشر لي شي.. يعني مو انا اللي ابي الشهرة من ورا الفضايح، هذي أنا وهذي أطباعي».

واختتمت كلامها: «وبعدين اللي يتابعني يعرف اني انشر كل شي المواضيع الهادفة والمواضيع الحلوة وقليلا من الخبال والجنون.. كنت بتغير بس راجعت حساباتي ان ملايين الناس حبوني كما أنا بعفويتي وخبالي، يعني ماله داعي أصير شخص مو أنا».