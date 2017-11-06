القاهرة - محمد صلاح

حرص الفنان آسر ياسين على التقاط العديد من الصور «السيلفي» مع الفنانة زينة أثناء تواجدهما معا في أول لقاءاتهما للتجهيز للبروفات الخاصة بمسلسلهما الذي سيعرض في رمضان 2018، وقد رفضا الإفصاح عن اسمه المأخوذ عن إحدى روايات الكاتب الكبير صالح مرسي وتأليف حميد المدني وإخراج خالد مرعي.

هذا ويتم حاليا اختيار باقي أبطال العمل وان كان سيضم مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي خاصة مصر ولبنان والخليج، وسيبدأ تصويره منتصف الشهر المقبل في عدة دول منها فرنسا ورومانيا ولبنان، وسيكون إنتاجا مشتركا بين اربع شركات إنتاج لأن ميزانية المسلسل ضخمة جدا.

يذكر أن الفنانة زينة شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «لأعلى سعر» مع نيللي كريم وأحمد فهمي، في حين يستعد آسر لتصوير فيلمه الجديد «تراب الماس» إخراج مروان حامد.