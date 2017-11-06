أحمد الفضلي

يستعد الفنان القدير جاسم النبهان لتصوير مسلسل الأطفال الذي يحمل عنوان «سهيل وحكايات السندباد»، وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وأكد النبهان أن هذا العمل قربه من الأطفال أكثر، خصوصا ان الحكايات التي يحكيها في هذا العمل صورت بشكل جميل ومحبب للأطفال.

وعن جديده الدرامي قال: لدي عمل قريبا يحمل عنوان «لا موسيقى» من تأليف الكاتبة الكويتية منى الشمري وإخراج محمد دحام الشمري وإنتاج شركة ديتونا للإنتاج الفني، وذلك بعد النجاح الذي حققه مع المؤلفة منى الشمري والمخرج محمد دحام الشمري في مسلسل «كحل أسود قلب أبيض» الذي عرض في رمضان الماضي ونال إعجاب الجميع، لأنه مسلسل تراثي ناقش قضية سرقة الذهب من الهند والعادات والتقاليد التي جبل عليها أهل الكويت، وهذا المسلسل لاتزال القنوات الخليجية والعربية تعرضه حاليا لتميز القصة والتصوير.