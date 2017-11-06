أحمد الفضلي

توصل الفنان القدير احمد جوهر إلى اتفاق مع المطرب البحريني سلمان زيمان لغناء مقدمة المسلسل الاجتماعي التراثي «المعزب 2» الذي سيكون بعنوان «سموم» ويتم التحضير له من قبل جوهر والذي يشرف على الإنتاج أيضا كمنتج منفذ لصالح تلفزيون الكويت.

ومن المنتظر أن يتسلم زيمان كلمات الأغنية من جوهر في الأيام المقبلة تمهيدا لوضع الألحان المناسبة وتنفيذها في الكويت التي ستشهد تصوير العمل خلال الشهرين المقبلين تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل، وتحمل كلمات الأغنية الطابع التراثي الخليجي وتتماشى مع أحداث المسلسل.

ومن المقرر أن يشهد العمل تعاون الفنانين القديرين احمد جوهر وسعد الفرج في أول تجربة تلفزيونية تجمعهما، حيث لم يسبق لهما أن اجتمعا في أي عمل رغم سنوات عملهما في الدراما الكويتية والخليجية. ويجمع العمل أيضا نجوما آخرين من الكويت ومختلف دول الخليج، ويقوم جوهر حاليا بالتواصل معهم للمشاركة في المسلسل الذي يعد من الأعمال التراثية ذات الإنتاج الضخم.