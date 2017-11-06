منحت الكلية الكندية الدولية (CIC) في جمهورية مصر العربية، الفنان الإماراتي حسين الجسمي شهادة الدكتوراه الفخرية، خلال الاحتفالية الكبيرة التي شهدت حضور شخصيات رفيعة، على رأسهم جيس داتون سفير كندا في القاهرة، د.دايل كييف رئيس جامعة كيب بريتون، ود.مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة الـ «CIC»، وأعضاء هيئة التدريس في مصر وعدد من الجامعات الكندية، إضافة إلى لفيف من الشخصيات الإعلامية.

وقد تسلم الجسمي الشهادة الفخرية وسط تفاعل المدعوين والطلبة وأولياء أمورهم، مؤكدا فرحه وفخره بهذا التكريم الذي جاء من مؤسسة أكاديمية حكومية دولية تعنى بالثقافة والعلم وتخريج أجيال المستقبل، وأهدى هذا التكريم إلى وطنه وشعبه في الإمارات، ليقدم بعدها أغنيته الشهيرة «بحبك وحشتيني»، ومن ثم أغنية «بشرة خير» التي لاقت استحسان الحضور، كما عرض للجمهور، وعبر الشاشات المتعددة في قاعة الاحتفال فيديو خاص للجسمي تضمن محطات مهمة في مسيرته الفنية والثقافية والإنسانية.

كما شهدت الفعالية أيضا، منح جامعة كيب بريتون CBU الدكتوراه الفخرية للنجم المصري الكبير يحيى الفخراني، تقديرا لفنه الراقي وتاريخه العريق الذي يستحق عليه هذه الشهادة الفخرية، وعبر الفخراني عن سعادته بمنح الجسمي الدكتوراه الفخرية، حيث قال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل بدء مراسم الحفل: «رأيت في الفنان الإماراتي د.حسين الجسمي الجميل، امتدادا لتوجه وثقافة ورؤية الشيخ الراحل المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)».

هذا، وتعتبر شهادة الدكتوراه الفخرية من الكلية الكندية الدولية CIC الثانية لحسين الجسمي خلال مسيرته الفنية، بعد أن كان قد كرم بها من أكاديمية الفنون المصرية عام 2015.