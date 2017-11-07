أحمد الفضلي

يعود النجم الشاب محمد الشعيبي إلى جمهوره من خلال عدد من الأعمال الفنية، وقال في تصريح لـ «الأنباء»: كنت بعيدا عن الفن الفترة القليلة الماضية، لكن قريبا سأعود بقوة إن شاء الله.

من جهته، قال شقيقه النجم بدر الشعيبي: لدي مسرحية جديدة بعنوان «الساعة اثنعش»، والتي سنعرضها على خشبة مسرح دار المهن الطبية في منطقة الجابرية، وأشارك فيها بجانب نخبة متميزة من الفنانين ومنهم لولوة النصار، مشاري المجيبل، آلاء الهندي، بشار الجزاف، نصار النصار، خالد أحمد، كفاح الرجيب وآخرون، والمسرحية من تأليف عثمان الشطي، وإخراج مشاري المجيبل، والإشراف العام للعميد المساعد لشؤون الطلبة والخدمات المساندة في المعهد العالي للفنون المسرحية د.راجح المطيري، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور الكريم.

الجديـــــر بالذكــــر أن «الساعة اثنعش» مسرحية غنائية استعراضية، ويقود الموسيقى فيها المايسترو عبدالله البلوشي، بمصاحبة موسيقى بدر الشعيبي، المؤثرات الصوتية عبدالعزيز القديري، تصميم الديكور محمد الربيعان، مصمم الإضاءة ومخرج الكنترول سعد العوض.