ألتقي جمهوري في السعودية قريباً بحفل في جدة وسنقدم لهم كل ما يحبونه من أغنيات

عبدالحميد الخطيب

كشف «بلبل الخليج» الفنان القدير نبيل شعيل عن مفاجأته المقبلة للجمهور، حيث قال في تصريح خاص لـ«الانباء»: انتهيت من اختيار جميع الأغاني التي سأضمها الى «الميني ألبوم» الجديد والذي سيتم طرحه 10 ديسمبر المقبل ويحمل اسم «نبيل شعيل 2018».

واضاف بوشعيل: سيضم «الميني ألبوم» 5 اغان متنوعة تحمل افكارا مختلفة، واتعاون من خلاله مع الملحنين مشعل العروج وفهد الناصر، مستدركا: مشعل وفهد «داخلين تحدي» على مستوى الالحان في هذا الألبوم وكل واحد منهما «عامل جو غير عن الثاني»، وعلى مستوى الشعر اتعاون مع سعد المسلم في اغنية كلامها رائع، وقد سبق ان قدمت له «منطقي»، ولاول مرة اتعاون مع شاعرة سعودية جديدة اسمها رحاب، هذا الى جانب عودتي بعد 18 عاما من الغياب الى التعاون مع الشاعر السعودي خالد المريخي.

واردف: «الميني ألبوم» فيه افكار جديدة وقد تم اختيار الأغاني بعناية لترضي جميع الاذواق، حيث كان التركيز كبيرا والعمل على التنفيذ اكثر ترتيبا، مؤكدا، في سياق اخر، انه سيقوم الفترة المقبلة باحياء حفل في جدة، وقال: سألتقي جمهوري في السعودية قريبا بحفل في جدة، وسنقدم لهم كل ما يحبونه من اغنيات.

من جانب اخر، اصدر الشاعر السعودي خالد المريخي بيانا كشف خلاله عن عودة التعاون بينه وبين نبيل شعيل، ونفى فيه وجود أي خلاف حاليا بينه وبين بوشعيل، وقال: الفنان نبيل شعيل فنان نقي القلب، وقد تجاوزنا جميع الخلافات السابقة التي تناقلها الإعلام بشكل كبير، الا أننا كنا على اتصال دائم لأننا في الأساس إخوة ويجمعنا الفن والكلمة والنجاح، مكملا: الحياة لا تستحق هذا التشنج، والأمور طيبة وسيجمعنا عمل جديد من الحان المبدع صاحب النجاحات الكبيرة الفنان مشعل العروج.

وتابع بيان المريخي بان الاغنية التي سيشدو بها «بلبل الخليج» تقول في مقدمتها: «بدعي عليه ولاتقولون آمين.. انا الصراحة من ورا قلبي ادعي.. انا حبيبي فيه ما صدق العين.. ولو اسمعه يخون كذبت سمعي».

جدير بالذكر ان الفنان القدير نبيل شعيل طرح في نهاية 2016 «ميني ألبوم» حمل اسم «نبيل شعيل 2017» وضم 4 اغان متنوعة هي: «إنسانة تقدر» من كلمات سعد المسلم والحان فهد الناصر وتوزيع ربيع الصيداوي، «أبجد هوز» كلمات حميد البلوشي والحان محمد غازي وتوزيع ربيع الصيداوي، «كلو تمام» وهي باللهجة المصرية من كلمات والحان بشار الشطي، «الناس غير الناس» كلمات علي الفضلي وألحان فهد الناصر وتوزيع سيروس.