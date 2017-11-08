عامر صباح لديه نية قوية لتسوية الأمور مع الفنانين والعودة من خلال مجموعة أعمال متميزة

عبدالحميد الخطيب

لم يخف المخرج المتألق منير الزعبي المشاعر المتضاربة التي تسيطر عليه هذه الفترة، خصوصا ان عددا كبيرا من العاملين في الوسط الفني ينتظرون شروعه في تصوير عمله الدرامي الجديد والذي يحمل عنوان «موضي قطعة من ذهب» للكاتب د. حمد الرومي ومن انتاج «صباح بيكشرز» لعامر صباح، وقال منير: اعيش هذه الفترة في حالة تخبط، لاسيما ان تصوير مسلسلي المقبل مع المنتج عامر صباح واجه تأجيلات كثيرة، ما جعلني اشعر بحالة تأنيب ضمير لان ورائي «كاست» كاملا رزقهم من الوسط الفني وينتظرون بداية التصوير.

واضاف الزعبي في تصريح خاص لـ«الأنباء»: المنتج عامر صباح يتواصل معي بصفة يومية ووعد بأن يبدأ تنفيذ العمل قريبا، مشددا على ان الجميع يعلم ماذا قدم عامر للساحة الفنية الكويتية والخليجية، مستدركا: ربما يكون عامر صباح «ما حسبها صح» لكنني ارى ان لديه نية قوية لتسوية الامور مع الفنانين والعودة من خلال مجموعة أعمال متميزة، حتى «لا يهد» ما بناه طوال السنوات الماضية، مكملا: لا يمكن ان نستغني عن اي منتج يقدم أعمالا جميلة للجمهور، ومرور أي انسان بازمة هو «قضاء الله وقدره».

واستطرد: نشجع وجود منتجين كثر بالساحة الفنية لخلق حالة من التنوع في الأعمال الدرامية وايجاد جو من المنافسة لتقديم الافضل لجذب المشاهدين، ولا ننكر ان هناك منتجين ساعدوا مؤخرا في هذا التنوع مثل عبدالله السيف وغيره، واملنا ان يزداد عددهم في المستقبل، بما يصب في ارتقاء الفن الكويتي الرائد في المنطقة والعالم العربي.

وبسؤاله عن اتجاهه مؤخرا الى الأعمال المصرية، رد: لقد ضيعت فرصة لاخراج عمل مصري كبير مقابل انتظار مسلسل «موضي قطعة من ذهب»، لاسيما انني كنت اتوقع ان ابدأ التصوير في يونيو او يوليو الماضيين لكن وصلنا الى نوفمبر ولم ندخل اللوكيشن، الفرصة ربما تكون قائمة وبعد الانتهاء من كافة التفاصيل لعملي في الكويت ساعرف ما آلت اليه الامور في مصر وساعلن عن ذلك قريبا.

وتحدث الزعبي عن مسلسله المقبل، قائلا: «موضي قطعة من ذهب» هو التعاون الثاني لي مع الكاتب د. حمد الرومي، بعد «اقبال يوم اقبلت» الذي عرض رمضان الماضي، وفيه يوجه الرومي رسائل للمشاهدين ويستعرض قضايا جديدة بشكل عميق وليس سطحيا، مضيفا: تدور احداث العمل في اطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والاثارة منذ فترة السبعينيات وحتى عام 2012، نافيا ان يكون العمل تاريخيا او توثيقيا، وقال: انا ابحث عن الجديد دائما وقصة «موضي» جذبتني منذ الوهلة الاولى لانها مبنية على التشويق والغموض، واعتقد انها ستتسبب في حالة جدل كبير بين الجمهور عند عرضها دراما على الشاشة.

وعن الفنانين المشاركين قال المخرج منير الزعبي: حتى الان مازلنا في مرحلة الترشيحات، وسنعلن الاسماء بمجرد الاتفاق النهائي معهم، متمنيا ان يكون دائما عند حسن الظن به وان يقدم للجمهور أعمالا فيها المتعة والاستفادة معا، واعدا بالعديد من المفاجآت في القادم من الايام.