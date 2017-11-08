بعد تعاملها مع شركة إيمار الشام في إخراج مسلسل «شوق»، أعلنت المخرجة السورية رشا شربتجي تجدد تعاملها مع شركة الإنتاج نفسها من خلال عمل جديد بعنوان «أسرار دفينة»، وهو عبارة عن خماسيات يشارك في كتابتها مجموعة من الكتاب، ومن المقرر أن يعرض في الموسم الدرامي 2018.

من ناحية أخرى تتحضر شربتجي، بحسب موقع «سيدتي نت»، لإخراج فيلم سينمائي بعنوان «شوق» من إنتاج شركة «إيمار الشام» أيضا، وهو نفس اسم المسلسل الذي عرض في الموسم الماضي، وكانت قد خططت له خلال تصوير المسلسل، وتهدف من ورائه إلى المشاركة في مهرجانات دولية وعالمية لكي تصل رسالته إلى أوسع شريحة من الناس حول العالم.

وتدور أحداث «شوق» بين دمشق وبيروت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2014، وتتناول قصته حكايا نماذج مختلفة من المجتمع السوري، ومصير كل منها على خلفية الأوضاع التي تعيشها سورية كما يتطرق المسلسل إلى مشكلة الإرهاب.

ويشارك في مسلسل «شوق» نسرين طافش، وسوزان نجم الدين، وباسم ياخور، ومنى واصف، وصباح الجزائري، ومحمد حداقي، وأحمد الأحمد، وعبدالهادي الصباغ، وإمارات رزق.

ويشار إلى أنه تم اختيـــار رشـــا شربتجي كأفضـــل مخرجة سورية في استفتاء أجرته إذاعة «المدينة اف ام» عن موسم 2017.