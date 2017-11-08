الكويت تشارك بـ 52 عملاً فنياً متضمنة مسلسلات وبرامج إذاعية وتلفزيونية

القاهرة - مفرح الشمري

تحت شعار «لن يكسرنا الإرهاب»، انطلقت امس الدورة السادسة لمونديال القاهرة للاعمال الفنية والإعلام وذلك في القاعة الكبرى بجامعة القاهرة بحضور رئيس وفد الكويت الشيخ فهد المبارك ورئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب رئيس المونديال د.ابراهيم ابوذكري وضيوف المهرجان من مختلف الدول العربية.

من جانب آخر اقيمت ظهر امس الاول ندوة على هامش المهرجان بعنوان «الاستثمار بالاعلام المصري ما له وما عليه» ادارها اللواء طارق المهدي وذلك بمشاركة عدد من المختصين في هيئة الاستثمار والمجلس الاعلى لهيئة الاذاعة والتلفزيون، حيث ناقشت أوجه الاستثمار في الاعلام المصري بشكل خاص والاعلام العربي بشكل عام، وقد تفاوتت آراء الحضور من خلال مداخلاتهم بخصوص هذا الموضوع المتشعب وكانت لـ«الأنباء» كلمة في هذه الندوة، حيث قالت ان ما طرح في الندوة بعيد جدا عن الواقع، خصوصا ان الكثير لا يثق بالاعلام الحكومي ويتجه للقنوات الخاصة لمعرفة حقيقة بعض الاخبار، مشيرة الى ان الدول العربية تمتاز باختيار شعارات لندواتها ولكن لا تنفذ ما يثار فيها!

الأول بالمشاركة

وفي تصريح خاص لـ«الأنباء» أكد رئيس مونديال القاهرة للاعمال الفنية والإعلام د.ابراهيم ابوذكري ان وفد الكويت هو أكثر الوفود مشاركة في جميع فئات مسابقات المونديال سواء بالاذاعة او التلفزيون، مشيرا الى ان مشاركة الكويت لها اثر كبير وبالغ في نفوس القائمين على المهرجان وهذا ان دل فإنه يدل على العقلية المميزة التي يدار بها الاعلام الكويتي. وشكر ابوذكري رئيس وفد الكويت الشيخ فهد المبارك على حضوره الدائم في المونديال، متمنيا له الصحة والعافية.

ويضم وفد الكويت مدير اذاعة البرنامج العام سعد الفندي ومدير ادارة العروض بتلفزيون الكويت مشاري البعيجان والمذيعين طلال الماجد وابراهيم ماتقي وجريدة «الانباء»، حيث يشارك بـ 52 عملا فنيا وهي موزعة كالتالي:

المسلسلات والبرامـــــج الاذاعيــــــة: «امبراطورية الشمس»، «أحمدو»، «صباح»، «بلادي الكويت»، «فضاءات»، «صنع في الكويت»، «تسلم يا وطن»، «مدرسة الفن»، «علم ومعلومة»، «شباب الديرة»، «رؤى نفسية»، «مقابلة خاصة»، «البيئة من حولنا»، «رؤية وطن»، «نوافذ»، «إنجازات شبابية»، «مشاهير»، «الملتقى الثقافي»، «فلاش»، «بلادنا حلوة»، «مشوار»، «ماغازين»، «فنون»، «مورننغ»، «أحلى صباح»، و«غلاوسو» إخراج ضياء المساعيد و«الأزمنة المفضلة».

الاعمـــــــــال التلفزيونية: «كولكشن»، «ستوري»، «خلك لايف»، «مشروعي»، «الليلة»، «ليالي الكويت»، «مع بورسلي»، «الدريا»، «لحن القوافي»، «غنيلي»، «تورك»، «تصاميم»، «نيو كويت»، «المربط»، «تاكتيكال لاب»، «الديوان»، «المؤسسون الأوائل»، «علمتني ايه»، «أول الغيث»، «ارتس»، «شارع السور»، «سفراء الإنسانية».