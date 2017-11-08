بيروت- بولين فاضل

منذ موافقتها على المشاركة في برنامج «Celebrity Duets» في موسمه الثاني على شاشة محطة MTV، توقعت الممثلة داليدا خليل ان تقابل خطوتها بانتقادات جمة، لا سيما أنه لم يمض وقت طويل على مشاركتها في برنامج الرقص «Dancing With The Stars» ووصولها إلى مرحلة متقدمة من السباق على اللقب.

واكدت داليدا، في حديث لبرنامج «بصراحة» الإذاعي، انها حاولت كثيرا التنصل من العرض وقد ترددت وأقامت حسابات كثيرة قبل أن تعطي موافقتها للقيمين على البرنامج، ولفتت إلى أن عرض المشاركة في «Celebrity Duets» يعود إلى سبع سنوات مضت يوم كان البرنامج يعرض على شاشة محطة LBCI وحينها كانت ملتزمة بتصوير مسلسل «حلوة وكذابة»، فاعتذرت لا لكونها لا تحب البرنامج بل لكونها آثرت التركيز على التمثيل، وهي التي تعد نفسها ممثلة أولا وأخيرا.

وقالت داليدا إنها تحب الغناء منذ صغرها، لكن الغناء هذه المرة ينطوي على رسالة إنسانية، خصوصا ان المشتركين في البرنامج يدعمون جميعات إنسانية واجتماعية وترتدي مشاركتهم هدفا إنسانيا نبيلا، ملمحة إلى ان هذه المشاركة ستكون تجربة مفيدة على الصعيد الشخصي، إذ من شأنها ان تحررها من الخجل، ومن كل المسائل التي تكبلها كفنانة، ويكفي ان النقد السلبي الذي سيطولها سواء من لجنة التحكيم أو من الجمهور سيزيد من تمتعها بالروح الرياضية.

وتوقفت عند المؤسسة الإنسانية التي اختارت دعمها في البرنامج وهي مركز الشمال للتوحد وعلى رأسه ريما فرنجية زوجة الوزير اللبناني سليمان فرنجية، فقالت إنها ابنة الشمال ولهذا السبب وقع اختيارها على مركز اجتماعي هناك، متمنية ان تبلغ مراحل متقدمة من البرنامج كي توفر اقصى دعم مادي لهذا المركز، مشيرة إلى انها سواء فازت باللقب أو لم تفز، فهي تتصور نفسها مستقبلا فنانة استعراضية تقف على الخشبة تغني وترقص وتمثل.

ولفتت إلى ان الغناء هو إضافة إلى شخصيتها الفنية لكنها لا تجد نفسها تغني خارج الإطار الإستعراضي أو بشكل مستقل عن التمثيل، مضيفة ان عروضا كثيرة تلقتها قبلا من جانب منتجين من أجل دعمها كمغنية وإنتاج الأعمال لها، غير انها تعارض ان يكون توجهها هذا بمعزل عن التمثيل، وتابعت تقول: «انا فنانة استعراضية، أمثل في الدرجة الأولى وبالتأكيد أغني وأرقص».

وتحدثت بطلة مسلسل «حلوة وكذابة» عن روح حلوة تجمع بين مشاهير الموسم الثاني من «Celebrity Duets»، مشيرة إلى تواصل يومي فيما بينهم وقيام الانسجام الكامل.

وعن اطلالتها في الإعلان الترويجي للبرنامج في مشهد مستعاد من كليب قديم للفنانة بريجيت ياغي، قالت داليدا: «المخرج هو من اقترح ان يكون المشهد غنائيا بعيدا عن اللقطات الجمالية، واختار بالتالي مشهدا من كليب قديم يعود إلى العام 1970».

ورأت أن الأعمال القديمة لا تزال راسخة في الذاكرة، متمنية أن يتمكن فنانو اليوم من تقديم أعمال تتذكرها الأجيال القادمة.