قررت شركة روتانا للصوتيات تأجيل الحفل الغنائي لفنان العرب محمد عبده، والذي كان مقررا له الجمعة المقبل في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وكشفت مصادر، بحسب موقع «سيدتي نت»، أن الحفل تأجل مبدئيا لمدة أسبوع واحد، على أن يكون حفل «فنان العرب» الخميس 16 الجاري، وإن لم يكن هذا الموعد نهائيا، ومن الجائز تغييره أو التأجيل لأجل غير مسمى.

يشار إلى أن هذا التأجيل سيربك الحفلات الثمانية التي أعلنت شركة روتانا عن تنظيمها في ثلاث مدن سعودية خلال شهري نوفمبر وديسمبر، فبجانب حفل محمد عبده في الرياض هناك حفل الفنان رابح صقر في الدمام 16 الجاري وحفل عبادي الجوهر وطلال سلامة في جدة 24 من الشهر نفسه وحفل الفنانين خالد عبدالرحمن وجابر الكاسر في 30 الجاري بالرياض، وحفل الفنانين ماجد المهندس وعبدالله الرويشد في الدمام 8 ديسمبر المقبل، ثم العودة وحفل الفنانين رابح صقر ورامي عبدالله في الرياض 14 ديسمبر، وحفل محمد عبده في الدمام 21 ديسمبر، وتختم الحفلات مع الفنانين رابح صقر ونبيل شعيل في جدة 28 ديسمبر.