أبوذكري: سعيد بالوفود العربية وبالمشاركات الطلابية في هذه الدورة





القاهرة - مفرح الشمري

بحضور فني وإعلامي كبير افتتحت الدورة السادسة لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، وتقدم الحضور رئيس وفد الكويت الشيخ فهد المبارك الصباح ورئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب رئيس المونديال د.إبراهيم ابوذكري وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين الكبار، وذلك في القاعة الكبرى بجامعة القاهرة وتصدى لتقديمه الإعلامي طارق علام.



وبعد عزف السلام الجمهوري المصري تم عرض فيلم تسجيلي عن مسيرة مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، وألقى رئيس المونديال د.إبراهيم ابوذكري كلمة ارتجالية رحب خلالها بالحضور، ووجه الشكر لجامعة القاهرة العريقة لاحتضانها أنشطة الدورة السادسة.



وعبر ابوذكري عن سعادته بالوفود العربية المشاركة بهذه الدورة، متمنيا للجميع طيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر، منوها بالمشاركة الطلابية التي تحظى بها الدورة الجديدة للمونديال وذلك بدعم كبير من عمداء كليات الاعلام بالجامعات المصرية.



ومن جانبه ألقى رئيس وفد الكويت الشيخ فهد المبارك كلمة امتدح فيها جمهورية مصر العربية وشعبها الطيب وحسن الضيافة والاستقبال، متمنيا لها الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.



وقال المبارك: «مهما نقل عن مصر لا نوفها حقها لأنها قلب الأمة العربية النابض، وباستقرارها تستقر معها جميع الدول العربية من الخليج الى المحيط».



ولاقت كلمة الشيخ فهد المبارك تصفيقا كبيرا من الجميع لأنها كانت ارتجالية ومفرداتها خارجة من القلب الى قلوب جميع أهل مصر الطيبين.



وتضمن الحفل لوحة استعراضية جميلة قدمتها فرقة شبابية بمشاركة عدد كبير من الأطفال وهم يتغنون بحب الوطن العربي بشكل عام ومصر بشكل خاص، ليلحقوها بأغنية خاصة عن الإرهاب بعنوان «لن يكسرنا الإرهاب» وهو شعار الدورة السادسة للمونديال، ليغني بعد هذه اللوحة الجميلة المطرب القدير هاني شاكر أغنية «حقك عليا» وسط تفاعل كبير من الجمهور الغفير.



وبعد انتهاء شاكر من أداء أغنيته، انطلقت مراسم التكريم، حيث كرمت اللجنة العليا لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والاعلام عددا كبيرا من الفنانين والمطربين ومنهم الفنان القدير عبدالرحمن ابوزهرة، والفنان القدير محمود الجندي، وأمير الغناء العربي هاني شاكر، والمطرب خالد سليم، والمطرب إيهاب توفيق، والممثلة سوزان نجم الدين، والمطرب عصام كاريكا، بالإضافة الى اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية السابق وغيرهم.

المبارك: نتمنى أن نحصل هذا العام على العديد من الجوائز مثل السنوات السابقة

في تصريحات صحافية له خلال حفل افتتاح مونديال القاهرة للاعمال الفنية والإعلام، قال الشيخ فهد المبارك: «نتمنى ان نحصل هذا العام على العديد من الجوائز مثل السنوات السابقة، حيث نشارك بـ 52 عملا إذاعيا وتلفزيونيا»، معبرا عن سعادته بالمشاركة في هذه الدورة، والاهتمام الكبير من القائمين بكل صغيرة وكبيرة ليخرج الحدث في افضل صورة، متمنيا للجميع التوفيق.