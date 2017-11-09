أميرة عزام

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تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وضمن أنشطة الاحتفال بالأسبوع الثقافي الفلسطيني، أحيت فرقة «كورال زمان» الفلسطينية مساء أول امس على مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية حفلا موسيقيا تراثيا بحضور الأمين العام للمجلس الوطني م.علي اليوحة وعدد كبير من الجالية الفلسطينية والجاليات العربية، استذكارا للأغنيات الوطنية والحنينية إلى القدس والأراضي المحتلة.



استهلت الفرقة الحفل بأغنية «هدي يا بحر هدي» والتي تفاعل معها الجمهور، وبعدها قدمت اغنية «وين ع رام الله» والتي ذكرت كافة المناطق الفلسطينية كالخليل وحيفا والقدس وغيرها.



وجاءت أغنية «جفرا» المليئة بالأمل، لتلحقها الفرقة بأغنيات تراثية شهيرة مثل «عالروزانا» و«الدلعونا» و«يا ظريف الطول»، ومع ارتفاع صوت الدبكة علت أصوات الجمهور بالتصفيق والتشجيع والصفير في أغنيتي «يا طير الطاير» و«بكتب اسمك يا بلادي».



وفي بادرة جميلة لتقديم كلمات الشكر والعرفان للكويت التي كانت أول من احتوت الشعب الفلسطيني، قدمت الفرقة أغنية «عاشت لنا الكويت» لتعود بعدها بأغنية «يا ولاد حارتنا»، وختمت الحفل بالنشيد الوطني الفلسطيني «موطني».



ويذكر أن فرقة «كورال زمان» تأسست في يوليو العام الماضي، وقد بدأت من مجموعة من الهواة حتى أصبحت اليوم تتكون من عازفي أورغ وأوكورديون وناي وبزق وعود وبيز غيتار وغيتار كلاسيك وعود وكمان شرقي ودرمز وطبلة ودف ورق، بالإضافة الى الكورال الجماعي.