على هامش المونديال أكدت الفنانة حنان شوقي ان للكويت معزة خاصة عندها، مشيرة الى أنها لم تحضر إليها منذ فترة، وقالت شوقي لـ «الأنباء»: «الكويت وحشتني جدا، ووحشني مسرح السالمية، فقد قدمت عليه مسرحية «ليلى والعملاق» وقد كان نجاحها كبيرا، لدرجة ان الجمهور من السعودية وباقي دول الخليج كان يأتي بالطائرات ليشاهدها».

وعن سبب مشاركتها في عمل وحيد بالكويت، ردت: «شاركت أيضا مع الراحل عبدالحسين عبدالرضا - رحمه الله- في مسلسل «لن أمشي طريق الأمس» وحاز العمل إعجاب كل من شاهده وكان الناس يتحدثون عنه في الشوارع، واما موضوع قلة الأعمال في الكويت فالسبب ليس مني».