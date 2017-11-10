مفرح الشمري

@Mefrehs

تتجه الانظار الليلة للقاعة الكبرى بجامعة القاهرة والتي ستحتضن حفل اختتام مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام في دورته السادسة التي انطلقت 6 الجاري تحت شعار «لن يكسرنا الإرهاب»، وذلك لمعرفة من سيكون له حصة الأسد في جوائز المونديال التي تتضمن العديد من الفئات المسابقاتية لبرامج الاذاعة والتلفزيون والاغاني المصورة والافلام التسجيلية التي شاركت بها الدول العربية، وفي مقدمتها الكويت التي تشارك بأكثر من 50 عملا فنيا للإذاعة والتلفزيون، حيث تحتل المركز الاول في مشاركتها من بين الدول العربية، خصوصا ان جميع المشاركين يتوقعون فوز الكويت وحصد كمية كبيرة من الجوائز في جميع فئاتها.



وسيتضمن حفل الختام العديد من التكريمات لعدد من الشخصيات المشاركة في المونديال وفي مقدمتهم رئيس وفد دولة الكويت الشيخ فهد المبارك، وعدد من المحافظين والاعلاميين والفنانين، ومن ثم يتم الاعلان عن الجوائز التي حصلت عليها الدول العربية وذلك وفقا للترتيب البروتوكولي للدول طبقا للوائح جامعة الدول العربية، حيث يتصدى لتقديم فقرات حفل الختام المذيع طارق علام بمشاركة المذيعة الكويتية منال العمران التي وصلت الى القاهرة أول من أمس، وسيتم نقل الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشة «جولف سات» وقناة «النهار» المصرية.



يذكر ان الكويت تشارك بالعديد من البرامج سواء كانت اذاعية او تلفزيونية وهي: «امبراطورية الشمس»، «أحمدو»، «صباح»، «بلادي الكويت»، «فضاءات»، «صنع في الكويت»، «تسلم يا وطن»، «مدرسة الفن»، «علم ومعلومة»، «شباب الديرة»، «رؤى نفسية»، «مقابلة خاصة»، «البيئة من حولنا»، «رؤية وطن»، «نوافذ»، «إنجازات شبابية»، «مشاهير»، «الملتقى الثقافي»، «فلاش»، «بلادنا حلوة»، «مشوار»، «ماغازين»، «فنون»، «مورننغ»، «أحلى صباح»، و«غلاوسو» إخراج ضياء المساعيد، و«الأزمنة المفضلة».



اما الاعمال التلفزيونية فهي: «كولكشن»، «ستوري»، «خلك لايف»، «مشروعي»، «الليلة»، «ليالي الكويت»، «مع بورسلي»، «الدريا»، «لحن القوافي»، «غنيلي»، «تورك»، «تصاميم»، «نيو كويت»، «المربط»، «تاكتيكال لاب»، «الديوان»، «المؤسسون الأوائل»، «علمتني ايه»، «أول الغيث»، «ارتس»، «شارع السور»، «سفراء الإنسانية».

اتحاد الإذاعات العربية داعم للجميع

على هامش مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، عقدت ندوة في قاعة ايمان بفندق موفمبيك خاصة بدور اتحاد الإذاعات العربية في دعم الإنتاجات العربية، وذلك بمشاركة الأمين العام لاتحاد الإذاعات العربية عبدالمحسن العواش ومدير إذاعة البرنامج العام والثاني سعد الفندي ورئيس المونديال إبراهيم ابوذكري ومحمد الحاج.



وأوضح العواش أن اتحاد الإذاعات العربية يدعم جميع الدول العربية ويساهم في تقوية العلاقات بين الدول ويحرص على التبادل فيما بين الدول من إنتاجات متعددة الجوانب سواء كانت درامية أو برامج مشتركة، موضحا أن الاتحاد يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ولا يستطيع الانفراد بقراراته.