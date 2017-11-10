عودتي من خلال الإذاعة أقوى.. وأمامي الفرصة لأثبت نفسي وقدراتي دون الاعتماد على شكلي





سماح جمال

أكدت الإعلامية شهد المتروك أن برنامجها «The pretty book» الذي يذاع عبر أثير محطة «نبض الكويت 88.8» هو كل ما تصب اهتمامها عليه هذه الفترة، خاصة ان «نبض الكويت» هي الإذاعة الأولى في الكويت، وان الأصداء الإيجابية وتفاعل الجمهور مع البرنامج باتا واضحين من خلال زيادة تحميل تطبيق عبر الهواتف الذكية للمشاركة في المسابقات التي يتم الإعلان عنها.

وعن سبـب اختيـــارها لـ «The pretty book» لتعود به إلى المجال الإعلامي، قالت المتروك في تصريح لـ «الأنباء»: لقد وجدت العرض الذي قدم لي مناسبا، خاصة انه برنامج لتطبيق يحمل نفس الاسم «The pretty book» وموجود على الهواتف الذكية، ويهدف لتسهيل عملية حجز مواعيد الصالونات ومراكز التجميل، واليوم اصبحت هناك حالة من الوعي الكبير لدى الناس حول مواضيع الاهتمام بالجمال والعناية، ونحن في الوقت نفسه نحب ان نؤكد أهمية العناية بالجمال الداخلي وليس الخارجي فقط، مع العلم ان اليوم هذه المواضيع لم تعد تجذب النساء فقط بل وحتى الشباب باتت لديهم اهتمامات بالعناية بأنفسهم.

وأشارت المتروك إلى أن البرنامج سيشهد في الحلقات القادمة المزيد من المفاجآت والمواضيع التي تهم أكبر شريحة ممكنة من النساء، وتابعت: كما سنستضيف نخبة من الضيوف في هذا المجال من مختصين وأطباء، الى جانب أصحاب الصالونات ومراكز التجميل الموجودة في تطبيق «The pretty book»، لافتة الى ان فريق عمل البرنامج نسائي بالكامل، فهو من إعداد منى عبدالله وإخراج فرح بشارة، ويشاركها في تقديمه زميلتها الإعلامية زينب المهنا.



وعما إذا كانت ترى ان المنافسة بينها وبين البرامج الأخرى التي تهتم بالمرأة داخل «نبض الكويت» أو غيرها من البرامج التي تناقش قضايا ومواضيع المرأة ستكون في أوجها في الفترة المقبلة، ردت: أؤمن بأنني أعطي 200% من نفسي لكل عمل أقوم به، وبالنهاية نحن زملاء وبيننا كل احترام ومودة.

وحول أسباب انقطاعها عن المجال الإعلامي، قالت: توقفت لمدة سنة عن الظهور على الشاشة كمذيعة، لأنني شعرت بحاجة لمزيد من الوقت لنفسي من ناحية ولأنني من ناحية أخرى كنت أرغب في تقديم محتوى إعلامي مختلف عن الذي كنت أقدمه، فكانت ميولي سياسية، لا سيما ان تخصصي المساند في الجامعة كان علوم سياسية، وكنت أطمح لتقديم برنامج حواري سياسي، وكنت أعمل في تلك الفترة صحافية في قسم الخارجيات في جريدة «القبس» وكانت كل تعاملاتي مع السفارات المختلفة الموجودة في الكويت، وذهبت في دورة إعلام مع السفارة الأميركية في الكويت، وامتدت لـ 3 أسابيع وقمنا فيها بزيارة للبيت الأبيض والكونغرس وعدد من القنوات الفضائية الإخبارية إلى جانب مقابلتنا لعدد من ملاك القنوات والعاملين فيها.



وأكملت: أشعر بأن عودتي اليوم من خلال الإذاعة أقوى، خاصة ان أغلب العاملين في المجال الإعلامي يتدرجون بشكل عكسي فتكون البداية من الإذاعة وبعدها الانتقال الى التلفزيون، وأعتقد أن هذا التحدي أكبر لأن الناس إذا انجذبت للبرنامج وأحبته فسيكون لمضمونه، وستكون أمامي الفرصة حتى أثبت نفسي وقدراتي دون الاعتماد على شكلي.



وعما إذا كانت تفكر بتقديم برنامج سياسي الفترة المقبلة، أجابت شهد المتروك: حاليا لا توجد مساحة في القنوات الفضائية في الكويت للبرامج السياسية، سواء كنا نتحدث هنا عن القنوات الخاصة أو الحكومية، ولكن قد تصبح هناك فرصة ما في الفترة المقبلة.