تعاني الفنانة علا غانم هذه الفترة حالة من الإحباط والحرج بسبب فشل فيلمها الجديد «الفندق»، والذي عرض في الصالات السينمائية المصرية الفترة الماضية، حيث اصيبت علا، وفق مجلة «لها»، بحالة من الحزن الشديد بعدما قررت دور السينما وقف عرض الفيلم نتيجة الإقبال الضعيف عليه.

يذكر أن فيلم «الفندق» لم تتجاوز إيراداته نصف مليون جنيه، وشارك علا غانم في البطولة محمد نجاتي وأحمد كرارة وآخرون، وتدور احداثه حول الخيانة وتاثيرها على المجتمع من خلال قصة مجموعة من الاشخاص متواجدين في احد الفنادق حيث تكتشف احدى الزوجات أن زوجها على علاقة بفتاة تعمل بالملهى الليلي بالفندق.