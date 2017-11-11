عبرت الفنانة روجينا، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها في مسلسل «الطوفان»، مشيدة بأداء فريق عمل المسلسل بالكامل وحرصه على خروج العمل في أبهى صورة ممكنة.

وأشارت روجينا إلى أنه رغم تمنيها عرض مسلسل «الطوفان» خلال الموسم الرمضاني نظرا لارتفاع نسبة المشاهدة خلال الشهر الكريم، إلا أن النجاح الذي حققه العمل فاق توقعاتها، نظرا لعرضه خارج السباق الرمضاني.

وأضافت: «ان تحقيق المسلسل نسبة مشاهدة مرتفعة يأتي تتويجا للجهد الذي بذله أبطال وصناع العمل الذي يضم نخبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية»، مؤكدة حرصها على المشاركة في أعمال درامية متميزة بأدوار تترك بصمة لدى المشاهد، من أجل الحفاظ على النجاح الذي حققته وليس المشاركة من أجل التواجد فقط.

ولفتت إلى حرصها على التنوع في الأدوار التي تجسدها دون النظر لكم المشاهد أو حجم دورها في العمل الفني، منوهة إلى حرصها على عدم حصر نفسها في نوعية محددة من الأدوار، مشيرة إلى أن جودة السيناريو وتأثير دورها في العمل يحسمان أمر مشاركاتها الفنية.

من جهة أخرى، عبرت روجينا عن سعادتها بالمشاركة أيضا في ثلاثة أعمال سينمائية دفعة واحدة، هي أفلام «حرب كرموز»، «أهل الكهف» و«سري للغاية» مع ثلاث مدارس متميزة في عالم الإخراج، مشيرة إلى أنها تجسد ثلاث شخصيات مهمة لأنماط وعصور مختلفة خلال الأعمال السينمائية الثلاثة.

وأشارت إلى أنها بدأت تصوير مشاهدها في أحداث «أهل الكهف»، وستبدأ الأسبوع المقبل تصوير مشاهدها في فيلمي «سري للغاية» و«حرب كرموز».

و«أهل الكهف» بطولة ماجد المصري، روجينا، محمود عبدالمغني ومحمد عادل ومحمد شاهين ومي سليم وإيهاب فهمي وإبراهيم نصر، وتأليف سامح سر الختم، وإخراج أمير شوقي.

وتدور الأحداث في إطار تشويقي، حول الحارة الشعبية البسيطة وما يتخللها من شخصيات مختلفة، ما بين المتطرف والمنحرف وغيرهما من الشخصيات المركبة التي ستظهر خلال الأحداث المتتالية.