بعض البرامج تموت حين يتم إدخال تغييرات عليها.. ونصيحتي ألا يمس جوهرها

بيروت - بولين فاضل

يراهن مقدم البرامج والممثل هشام حداد على ذكاء أكثر في المضمون بالموسم الثالث من برنامج «لهون وبس».

فهو لا يريد لبرنامجه فكاهة طيلة الوقت وإنما ذكاء في المادة على مدار الحلقة وصولا إلى تأثير أكبر في الرأي العام، أما موضوع المنافسة مع برنامج «هيدا حكي» لعادل كرم، فلم يعد يعنيه ولا يريد الالتفات إليه لأن لكل برنامج جمهوره وهو يعمل ويعد العدة لعمله من دون أن تشغل المنافسة باله.

ورأى حداد، في حديث لبرنامج «بصراحة» الإذاعي، أنه لا يجب التغيير في الهيكلية الأساسية لبرنامج ناجح وحين لا تعود هذه الهيكلية مقنعة للمشاهد، فالأفضل ايقاف البرنامج وليس إدخال تعديلات عليه، ولفت إلى أن الجوهر في برنامج «لهون وبس» لايزال كما هو وبالتالي الطبخة على حالها وإنما أضيفت إليها بعض البهارات، وهذه البهارات سيشعر بها المشاهد بشكل تدريجي.

وتابع يقول: «بعض البرامج تموت حين يتم ادخال تغييرات عليها، لذا نصيحتي الا يمس القيمون على البرامج الجوهر»، نافيا استخفاف محطة LBCI ببرنامج «لهون وبس» لكونها لم تضاعف الإنتاج المرصود إليه، وأكد ان القيمين على المحطة يدركون اهمية البرنامج وقوته لكن المشكلة ان المحطات التلفزيونية تمر بحالة تقشف، وأضاف: «ثمة محطات تنفق بالدين، بينما محطة LBCI تنفق بقدر ما لديها، وإذا ما معها ما بتصرف وأنا أؤيدها في هذا التوجه».

وعن انضمام الممثل الكوميدي عباس شاهين إلى عادل كرم في برنامج «هيدا حكي» سأل: «هذا دليل على قوة من؟ تماما كالشقيق الذي يستعين بشقيقه الأكبر حين يجد نفسه في مأزق، في أي حال، لا أعتقد أن هذا الأمر سوف يغير كثيرا في الصورة الجوهرية لأن البرنامجين سيظلان قويين، ورغم ذلك أستغرب أن يستعين كوميدي من الصف الأول بكوميدي آخر من الصف الأول، تصوروا ان آتي معي إلى البرنامج بالممثل فادي رعيدي، «ما بتزبط»، فادي يستحق برنامجا بمفرده، وجدد هشام القول انه مستمر في برنامجه بغض النظر عما يحصل في البرنامج الآخر، مشيرا إلى أن كل ذلك لا يدخل في حسابات تحضيراته الأسبوعية.

كما لفت إلى ان الاتصالات لم تنقطع لاستضافة السوبر ستار راغب علامة لكن الأمر رهن بالظروف الملائمة والتوقيت الملائم.

وعن استضافته للفنانة يارا في الحلقة الأولى من الموسم الجديد وعما إذا كان للأمر علاقة بخلافها المستجد مع عادل كرم، أكد ان اختيارها لم يكن أبدا من باب النكايات بل يعود إلى كونها فنانة من الفئة الأولى وتستحق افتتاح الموسم الجديد، فضلا عن ان صداقة وطيدة تربطه بمدير أعمالها طارق أبوجودة الأمر الذي يجعل استضافتها أمرا مفروغا منه.

ورأى ان يارا ظهرت معه غير كل اطلالاتها السابقة وبدت خفيفة الظل وعفوية خلافا للاعتقاد السائد في شأن كلاسيكيتها وجديتها، نافيا أن تكون قد وضعت أي شروط مسبقة للإطلالة لكون مسيرتها في الأساس خالية من الأمور المثيرة للجدل.

وحول تفوق عادل كرم عليه في التمثيل وبلوغه مصاف النجومية السينمائية فيما هو لايزال ضيفا على بعض الأفلام، لفت هشام إلى أن عادل يسبقه أولا بخمس وعشرين سنة فضلا عن ان مسيرة كل منهما غير مترابطة بمعنى إذا قدم عادل فيلما سينمائيا أو خاض مثلا تجربة الغناء، فليس بالضرورة ان يحذو حذوه. وسأل: «لم المقارنة بيننا؟ عادل ممثل أما أنا فمقدم برامج وكمقدم اعتقد اني أفضل منه في وقت هو أفضل مني كممثل».