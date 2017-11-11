الشيخة انتصار سالم العلي والمخرج رمضان خسروه يحملان على عاتقهما جعل الكويت عاصمة للسينما الخليجية

عبدالحميد الخطيب

عبر النجم أحمد إيراج عن سعادته بالخطوات التي تخطوها السينما الكويتية الفترة الأخيرة، والتي تعيد لها مكانتها في عالم صناعة الفن السابع، مشددا على ان كل ما يبذل من جهود في هذا الجانب يؤتي ثماره ويصب في صالح الفن الكويتي الرائد في المنطقة، وقال إيراج عن فيلمه الجديد «سرب الحمام» والذي سيشارك في الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي: منذ بداية مشروع «سرب الحمام» وجميع فريق العمل يشعر بأهميته لسببين، الأول لأنه سينما كويتية والتي نطمح لأن نعيدها الى خط الإنتاج الفني، والثاني للقضية التي يتناولها والتي تلامس وجدان كل إنسان محب لوطنه، حيث يحكي الفيلم عن فترة الاحتلال الغاشم، ويخاطب كل من ضحى بروحه فداء لأرضه.

وتابع ايراج في تصريح لـ «الأنباء»: ظروف تصوير الفيلم كانت صعبة جدا، فقد جرت في جزيرة فيلكا، والمكان هناك غير مأهول بالسكان، ووقتها كنت مرتبطا بمسرحية «فانتازيا» مع الفنان الكبير سعد الفرج وبمشاركة نخبة من النجوم، وكان لزاما ان اذهب الى اللوكيشن يوميا، ناهيك عن هياج البحر والرياح العاتية وغيرها من العوائق الطبيعية، لكن كل التعب راح عندما وصلنا للنتيجة المرجوة وخرج الفيلم بصورته النهائية الجميلة.

وأردف: لقد حاولنا ان نصل بالصورة قدر الإمكان الى الحياة الحقيقية، وهنا أشيد بدور المخرج رمضان خسروه الذي جعلنا نتقمص الشخصيات لدرجة التعايش التام مع أدوارنا وكأن الشخصيات التي نقدمها «حية ترزق»، مستدركا: خسروه مخرج مثقف ويعرف كيف يمسك بامكانات الممثل ليؤدي دوره كما يجب، ومن خلال «الأنباء» أشد على أيدي القائمين على «سرب الحمام» وأخص بالذكر الشيخة انتصار سالم العلي والمخرج رمضان خسروه اللذين يحملان على عاتقهما جعل الكويت عاصمة للسينما الخليجية.

وعن مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قال: يكفي عراقة اسم «القاهرة السينمائي» الذي يقيم هذا العام دورته الـ 39 من الإبداع والتألق، وشئنا او أبينا تظل مصر هي السباقة في الفن السابع والقدوة لنا كعرب، ونحن نسلك مسارها في هذه الصناعة المهمة، كما ان مشاركة «سرب الحمام» في «القاهرة السينمائي» تعطيه مكانة خاصة، ملمحا الى انه سيتم عرض الفيلم جماهيريا بعد مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية.

وفي سياق آخر، كشف إيراج عن نيته المشاركة بفيلمه السينمائي «حاتم صديق جاسم» في عدد من المهرجانات السينمائية المقبلة، وقال: «حاتم صديق جاسم» المولود الأول لي على مستوى الإخراج، وهو مشروع تخرجي في مصر، وبصدد إرساله للمشاركة في أكثر من مهرجان، وأتمنى ان ينال إعجاب كل من يشاهده.

أما عن الدراما، فقال النجم أحمد إيراج: أتوقع ان يكون هناك قلة في الإنتاج الدرامي هذا العام، في ظل تراجع الإعلانات والخسائر لدى بعض المنتجين، لكن منذ دخولي الوسط الفني وانا أرى أزمات كثيرة تصيب الدراما لكن سريعا ما تعود وتتعافى وتتواصل الأعمال، وهذا ما أعتقد انه سيحدث.