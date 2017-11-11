أميرة عزام

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تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبحضور الامين العام م.علي اليوحة وسفارة فلسطين بالكويت، اختتمت انشطة الأسبوع الثقافي الفلسطيني، بحفل موسيقي تراثي شرقي حمل عنوان «يا ستي» وأحيته الفنانة دلال ابوآمنة وفرقتها الموسيقية مساء اول من امس على مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية بحضور جماهيري كبير من الجالية الفلسطينية والجاليات العربية.

واستهلت دلال وفرقتها الحفل بأغنية «يا حادي العيس» والتي تفاعل معها الجمهور بالحنين الى الديار الفلسطينية، خصوصا بعدما تلتها «تحت هودجها» و«هلا يا جملون» و«طلعنا ع المنشية»، وضمن فقرات القسم الاول من الحفل استكملت دلال بالأغنيات «بياع التفاح، يما الشلبية، رمانك يا حبيبي، ع الوزانة، يا جملتي، سبل عيونو، سبل يا قاضي، سيروا على ما قدر الله، يا حنينة».

اما القسم الثاني من الاغنيات التي قدمتها ابوآمنة والفرقة بعد الاستراحة فكان «يا سلو قلبي، صوت السهارى، يا مسافر وحدك، انت عمري»، لتعود بعد ذلك للتراث الشهير بأغنيات «عالروزانا» و«الدلعونا» و«يا ظريف الطول» و«وين ع رام الله»، ثم ختمت بالوطنيتين «كلما زادت المحن» و«بكتب اسمك يا بلادي».

من جهتها، قالت الفنانة دلال ابوآمنة: سعيدة بأننا كلنا نعيش في عائلة «يا ستي» كويتيين وفلسطينيين، نعيش معا في هذا البلد الشقيق والحبيب، ونغني لاهلنا في الكويت وفلسطين، فقد جئنا كفرقة من فلسطين والأردن ومصر لنحقق الحلم العربي في الكويت مع سيدات كن يغنين التراث الفلسطيني سرا في بيوتهن.