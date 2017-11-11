أشعلت «القيثارة» نوال الكويتية مواقع التواصل الاجتماعي إثر تغريدة كتبتها عبر حسابها على «تويتر» بمفاجأة انضمامها إلى برنامج «ذا فويس» مكان الفنانة أحلام من دون أي إشارة مسبقة إلى إمكانية حدوث مثل هذا الأمر، حيث كتبت: «أشكر إدارة قناة «ام بي سي» على دعوتهم الكريمة لمشاركتي كأحد أعضاء اللجنة في برنامج The Voice.. سعيدة بالدعوة». وفي المقابل أصدرت إدارة «ام بي سي» عبر حسابها على «تويتر» البيان التالي المقتضب: «حلول ‏الفنانة نوال الكويتية مكان أحلام في البرنامج العالمي «The Voice» بموسمه الرابع على ام بي سي1 وام بي سي. مصر»، من دون أي شرح لأسباب هذا التبديل المفاجئ وحلول نوال الكويتية مكان أحلام في البرنامج.

وقد اكتفت نوال بما كتبته على حسابها الخاص على «تويتر» ولم يصدر بعدها أي تعليق آخر منها رغم كل ما تناولته المواقع من تعليقات ومقارنة بينها وبين الفنانة أحلام، ومع كل هذا الجدل القائم على المواقع، قالت نوال في أول تعليق لها على الموضوع: «كل ما أستطيع قوله اني تلقيت اتصالا من إدارة «ام بي سي» موجهين لي الدعوة للمشاركة في لجنة تحكيم برنامج «ذا فويس»، رحبت بالدعوة وكنت من الشاكرين لهم، وقد أعطيت وعدا لـ «ام بي سي» موافقتي على المشاركة في لجنة التحكيم، وسيتم بيننا لقاء خلال هذا الأسبوع لتوقيع العقد والاتفاق على بعض النقاط».

وتابعت نوال، بحسب موقع «سيدتي نت»: «هذا الموضوع حقيقة استغرق مني تفكيرا، والسبب ابنتي حنين ودراستها وابتعادي عنها في مرحلة التصوير لكن سأعمل ما بوسعي على ترتيب هذا الأمر».