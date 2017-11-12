الزميل مفرح الشمري يفوز بأفضل تحقيق صحافي بعد منافسة قوية

القاهرة - هناء السيد

كما توقعت «الأنباء» في عددها الصادر الجمعة الماضية، فازت الكويت بالمركز الأول في الأعمال الإذاعية والتلفزيونية بمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعـلام بدورته السادسة، حيث حصدت 23 جائزة ذهبية و11 جائزة فضية و6 جوائز برونزية، تسلمها رئيس وفد الكويت الشيخ فهد المبارك الصباح ومدير إذاعة البرنامج العام والثاني سعد الفندي ومدير إدارة العروض بالتلفزيون مشاري البعيجان، وفاز الزميل مفرح الشمري رئيس قسم الفن بأفضل تحقيق صحافي من بين 20 صحيفة مصرية وعربية شاركت في هذه المسابقة بعد منافسة قوية.

وفي فئة مسابقة الشركات الخاصة فاز الفيلم الروائي القصير «ما بين الحرب والسلام» من إنتاج فرقة مسرح الخليج العربي بجائزة برونزية، وفاز برنامج «كل يوم يال» إنتاج الجمعية الكويتية لحماية البيئة بالإضافة الى شهادتين من لجنة التحكيم لبرنامج «تاكيتكال لاب» و«الديوان» لقناة كويت سبورت.

وشهد حفل ختام الدورة السادسة الذي أقيم بالقاعة الكبرى في جامعة القاهرة حضورا كثيفا من الجمهور وطلبة الإعلام في كليات جامعات مصر وتصدى لتقديمه عدد من الإعلاميين يمثلون عددا من الدول العربية وهم مفيد مرعي وحنان الشربيني والكويتيان منال العمران وطلال الماجد، بالإضافة إلى الأردنية سراي حمادين.

وقبل انطلاق مراسم توزيع الجوائز قدمت المطربة صفاء سلطان أغنية عن القدس بعنوان «أنا القدس» نالت استحسان الجميع، وبعدها ألقى رئيس المونديال رئيس اتحاد المنتجين العرب د.إبراهيم أبوذكري كلمة شكر فيها الوفود المشاركة بالدورة السادسة التي حققت أهدافها بهذا التجمع الكبير، حيث وصل عدد الدول المشاركة الى 18 دولة عربية بالإضافة إلى مصر، تنافست على جوائز المونديال بفئاته المختلفة.

وأثنى أبوذكري على الجهد الذي قامت به لجنة التحكيم التي بدأت أعمالها قبل انطلاق المهرجان بأسبوع لفرز المواد الإذاعية والتلفزيونية، والتي جاءت نتائجها بفوز الكويت بالمركز الأول ودولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني تلتها جمهورية العراق بالمركز الثالث، فيما جاءت مصر في المركز الرابع.

وأضاف: تم خلال أيام المونديال الذي أقيمت أنشطة دورته السادسة تحت شعار «لن يكسرنا الإرهاب» تنظيم عدد من الورش واللقاءات التي ناقشت كل القضايا الإعلامية العربية، وذلك في مقر اقامة الضيوف بفندق موفنبيك، مشيرا إلى ان اكثر من 800 شخص من الفنانين والمهتمين بالمجال الإعلامي يمثلون مختلف الدول العربية شاركوا في المونديال، معربا عن سعادته بنجاح الدورة الاولى لمهرجان علوم الاعلام الذي شارك فيه طلبة وطالبات 35 كلية ومعهدا للاعلام.

وفي نهاية كلمته أشاد د.إبراهيم أبوذكري برئاسة وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح لمهرجان القاهرة للإذاعة ودوره الكبير في هذا الشأن، متمنيا له التوفيق في عمله.

الكويت تستاهل

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» أهدى رئيس وفد الكويت المشارك في المونديال الشيخ فهد المبارك الصباح فوز الكويت بالمركز الأول إلى صاحب السمو الأمير وإلى سمو ولي العهد وإلى جميع منتسبي وزارة الإعلام والشعب الكويتي على هذا التميز الكبير لقطاعات وزارة الإعلام، وقال المبارك: هذا يدل على ان الشباب الكويتي مبدع ودائما يضع اسم الكويت أمام عينيه، لأن الكويت تستاهل، لأنها أعطتنا الكثير وتستحق المثابرة وبذل أقصى الجهود في جميع المحافل الدولية لرفع اسمها عاليا.

البرامج الفائزة

الإذاعة: «ذهبية» افضل مذيع لفيصل الشمري عن برنامج «أزمنة مقدسية»، «ذهبية» افضل إخراج وليد سراب عن برنامج «ماجزين»، «ذهبية» برنامج «ازمنة مقدسية»، «ذهبية» برنامج «غولاسيو»، «ذهبية» برنامج «صنع في الكويت»، «ذهبية» برنامج «مورينغ»، «ذهبية» برنامح «تسلم يا وطن»، «ذهبية» مسلسل «أحمدو»، «ذهبية» برنامج «صباح الخير»، «ذهبية» برنامج «بلادي الكويت»، كما حصل على «الذهبية» برنامج «رؤية وطن» وبرنامج «مقابلة خاصة» وبرنامج «مشوار» وبرنامج «مشاهير».

أما الجائزة الفضية فحصل عليها البرامج التالية: «علم ومعلومة»، «مدرسة الفن»، «رؤى نفسية»، «نوافذ»، «فلاش». وحصل على «البرونزية» برامج «شباب الديرة» و«بلادنا حلوة»، و«فنون OFM».

التلفزيون: الجائزة الذهبية حصل عليها البرامج التالية: «ستوري»، «الليلة»، «غنيلي»، «تورك»، «المربط»، «المؤسسون الأوائل»، «سفراء الإنسانية»، «نيو كويت». أما الجائزة الفضية فحصل عليها كل من: «كولكشن»، «تصاميم»، «ليالي الكويت»، «الدريا».

والجوائز البرونزية هي: «خلك لايف»، «علمتني ايه»، «شارع السور». كما حصل المخرج سعود الرمح على درع تذكارية لإخراجه برنامج «ليالي الكويت» والإعلامية إيمان نجم حصلت على درع تذكارية كأفضل تقديم عن برنامج «الليلة»، وحصل برنامجا «الديوان» و«تاكيتكال لاب» على شهادتين تقديريتين من لجنة التحكيم.