منذ خمس وعشرين سنة وطوني بارود هو حصان الـ LBCI الرابح، فبعفويته وحضوره ومهنيته استطاع طوني أن يفرض نفسه مقدم برامج يعرف كيف يوظف طاقته الداخلية ليصل إلى الناس ويحظى باحترامهم وتقديرهم.

وجديده بعد «أحلى جلسة» هو برنامج «هي غنيتي» في نسخة لبنانية بعد نسخة أصلية ونسخات في عدد من البلدان.

طوني تحدث إلى «الأنباء» عن جديده مقرا بأنه لم يكتشف البارود في البرنامج، فإلى التفاصيل:

بيروت - بولين فاضل

بعد غياب عن الشاشة منذ برنامج «أحلى جلسة»، كم ترى أن العودة في «هي غنيتي» هي على قدر ما تطمح وتريد؟

٭ الإنسان بطبعه يطمح دائما إلى أكثر، لكن في المبدأ كان في ودي العودة في برنامج ترفيهي، لاسيما أن البرامج الترفيهية التي تقوم على موسيقى وغناء وتنافس مطلوبة اليوم.

كم وجدت نفسك على الفور في البرنامج، بمعنى آخر كم يشبهك؟

٭ يشبهني بالتأكيد مع الإقرار بأن برنامج «أحلى جلسة» يشبهني أكثر، وكان عبارة عن فكرة خاصة بنا عملنا على بلورتها مع الـ LBCI، «أحلى جلسة» استمر خمس سنوات وكان «لابسني لبس» لكن في التلفزيون التغيير هو ضرورة، وأنا مع جرأة التغيير ومنفتح على برامج مختلفة، كل أنواع البرامج قدمتها حتى اليوم، ومع الـ LBCI أنا ملتزم بعقد ثلاث سنوات وبالتالي ثمة أنواع أخرى من البرامج سأكون فيها مستقبلا.

أين التحدي والصعوبة في برنامج «هي غنيتي»؟

٭ هو من أصعب البرامج الحوارية لأن فيه إيقاعا معينا يجب الحفاظ عليه وإلا تأثر البرنامج سلبا، هو يرتكز على العفوية وأنا أحب العفوية ومعتاد عليها كما انني أحب الأغنيات وأجد نفسي متفاعلا جدا مع هذه الأجواء.

البرنامج ثنائي التقديم ويجمعك بالمذيعة زينة الراسي لكن البعض اعتبر أنك لست بحاجة إلى هذه المشاركة في التقديم.. ما ردك؟

٭ تركيبة البرنامج هي كذلك، يقدم البرنامج شخصان كل منهما يساند فريقا معينا فتحصل عملية «حرقصة» و«زكزكة» بين المقدمين.

بغض النظر عن ذلك، ألم تكبلك أو تقيدك زينة في مكان ما؟

٭ لا لم تكبلني وكانت متعاونة جدا وحضورها كان لذيذا.

ثمة من تحدث عن غياب الانسجام بينكما...

٭ الانسجام كان قائما وأنا شعرت به، في أي حال أنا أحترم النقد وفي كل ما قيل عني وعن برامجي على امتداد مشواري الطويل في التلفزيون، لم يكن هناك مرة تعد قاسية، بل هناك دوما حد يقف النقد عنده.

أما كنت تتطلع إلى إنتاج أكبر للبرنامج؟

٭ قدرات المحطة هي كذلك في هذه الفترة واعتقد أن الـ LBCI وسائر المحطات تحاول اليوم صنع برامجها من دون الارتكاز على إنتاج كبير واستديو واسع.

قد يذكرنا برنامجك ببرامج سابقة مثل «هيك منغني».. هل هذا الأمر نقطة تحسب ضد البرنامج؟

٭ أبدا، كل عشر سنوات أو خمس عشرة سنة تعيد البرامج نفسها وبالتالي نحن لم نكتشف البارود، ولا ندعي اننا أتينا بفكرة لا مثيل لها في عالم التلفزيون.

القلق الذي سبق عودتك إلى الشاشة هل زال اليوم؟

٭ إذا أردت أن أفكر على هذا النحو أجلس في البيت، ثمة مخاطرة في كل شيء نقوم به في الحياة ولكن مادام ما أصنعه قائما على حب وضمير، فإن نجاح هذا البرنامج أو سواه يعد مسألة ذوق.

سيستمر «هي غنيتي» في موسم ثان؟

٭ لا أدري، يجب أن ننتظر نسبة المشاهدة التي ينالها لنتأكد ما إذا كان هذا ما يريده الناس.

هل لديك تصور منذ اليوم للبرنامج التالي؟

٭ ما من تصور جاهز، لكن ربما الآتي برنامج إنساني أو برنامج يجمع بين الكوميديا والحوار والموسيقى، الأكيد أن الآتي أجمل وأعظم.

قيل الكثير عن مغادرتك الـ LBCI قبل أن تعود وتوقع معها عقدا.. ما الذي يمكن أن يحصل مستقبلا؟

٭ لـ LBCI فضل علي وقد نشأت فيها، لكن في النهاية يجب أن آخذ في الاعتبار أين أرتاح، وأين يمكن أن أكمل وأصل أبعد في مهنتي.