تربطني علاقة صداقة بالشيخ طلال فاخر منذ أكثر من 20 عاماً و«عزوتنا» تعاوننا الإعلامي الأول

سماح جمال

أكد الإعلامي م.طارق الدرباس أن برنامج «عزوتنا» الذي يبث عبر أثير محطة «نبض الكويت 88.8» يمكن تصنيفه كبرنامج اجتماعي تنموي إيماني قيمي، مشيرا في حواره مع «الأنباء» إلى أن الطلب الوحيد الذي طلبته منه «نبض الكويت» والقائمون عليها هو أن يدعم «عزوتنا» الطاقات الشبابية الكويتية، لافتا إلى أن العلاقة التي تربطه بالشيخ طلال فاخر، زميله في تقديم البرنامج، تمتد لأكثر من 20 عاما، ملمحا إلى أن البرنامج يعتبر التعاون الإعلامي الأول بينهما.. مزيد من التفاصيل في السطور التالية:

حدثنا عن برنامجك «عزوتنا»؟

٭ أقدم «عزوتنا» مع الشيخ طلال فاخر، وهو اجتماعي تنموي إيماني قيمي، وجديد على إذاعة «نبض الكويت 88.8»، من حيث الشكل والمضمون، وبحكم أن الإذاعة متصدرة في الكويت، أتاحت لنا الفرصة لنخرج بقالب مختلف للمشاهد، فالبرنامج أسبوعي يبث كل يوم أحد من الساعة 7 إلى 9 مساء، ونحرص خلاله على أن نطرح عددا من المواضيع في الحلقة الواحدة، الى جانب إتاحة الفرصة للشباب من خلال استضافتهم ليقدموا ما لديهم، وقد استحدثنا فقرة «طاقات كويتية» لنكون حلقة وصل بين الشباب الكويتي وقطاع العمل ونستعرض فيها الوظائف المتاحة، وهناك فقرة «كتاب» نناقش خلالها أحد الكتب، الى جانب فقرة «من القلب».

لماذا اخترتم هذا الاسم للبرنامج؟

٭ المقصود بكلمة «عزوتنا» هم شباب الكويت، وفي الواقع هؤلاء هم العزوة الحقيقية للوطن والسند، وهو برنامج منهم وإليهم.

فكرة برنامج «عزوتنا» غالبا ما تكون مدعمة ومتبناة أكثر من قبل المؤسسات الإعلامية الحكومية أكثر منها من الخاصة..

٭ بالفعل، لكن عندما اقترحنا الفكرة على الرئيس التنفيذي طلال الياقوت كان مرحبا بها وداعماً لها، وهو من تواصل معنا وطلب أن نقدم له فكرة برنامج، وكان هناك ترحيب كبير من القائمين على «نبض الكويت»، وكان الطلب الوحيد منهم أن يكون هذا البرنامج مخصصا لدعم الطاقات الشبابية الكويتية، وينشر فيهم الطاقات الإيجابية، وهذا هو ما نسعى الى تحقيقه.

كيف تجد انسجامك في التقديم مع الشيخ طلال فاخر؟

٭ لا أنسى أول لقاء جمعنا مع إدارة «نبض الكويت»، وكيف أنهم لمسوا الانسجام والتفاهم الذي يجمعنا، فالشيخ طلال فاخر هو أخ وصديق وتربطنا علاقة أخوة منذ أكثر من 20 عاما، وهذا هو تعاوننا الإعلامي الأول، ونحن بالفعل مقربان من بعض ومتفقان على القيمة والرسالة الإعلامية نفسها، وهو شخصيا قريب جدا من الشباب ويعرف مشاكلهم، وإنسان عقلاني وليس عاطفيا، إلى جانب أنه شخصية متفتحة ومحب للحياة.

تقديم برنامج في 2017 لدعم مواهب أو طاقات شبابية هل تجده مواكبا لهذا العصر ومعطياته، وسط هذا الفضاء المفتوح؟

٭ أولا، علينا أن نعلم جميعا أن الإذاعة ما زالت هي المتنفس الأول للمستمعين المتواجدين في سياراتهم، بعكس التلفزيون الذي قد لا يتابعه البعض أحيانا، إلا أن الإذاعة ومع الازدحام المروري تعتبر المتنفس للغالبية العظمى من الناس، ويجب أن يكون الشخص الطموح الساعي الى تحقيق أهدافه ونشر مشروعه متواجدا في كل مكان سواء كانت وسائل الإعلام التقليدية أو حتى وسائل العصر الحالي، حتى يكون لديه تأثير كبير، وحتى اليوم نجوم مواقع التواصل الاجتماعي اتجه الكثير منهم الى التلفاز وقدموا برامج، ويجب ألا نغفل نسبة نجاح وعدد المستمعين الكبير لـ «نبض الكويت».

تقدمون في «عزوتنا» مجموعة من الأفكار للشباب ومشاريعهم وتقومون بمناقشتها، فما الأساس الذي ترجعون اليه لاتخاذ قراراتكم؟

٭ كفريق عمل نجلس ونتحدث في الأفكار والمواضيع التي سنتناولها، ونقوم باختيار الشباب الكويتي الذي يمتلك الأفكار والمشاريع، ونتيح له الفرصة حتى يعرض مشاريعه للمستمعين.