خلود أبوالمجد

صرح الكاتب الشاب خليفة الفيلكاوي بأن فيلمه «الجولة الأخيرة» والذي يقوم ببطولته كل من عبدالله الطليحي، شهاب حاجيه، منال الجارالله، شوق، ومن مصر نيرمين ماهر وسليمان عيد، سيبدأ عرضه في دور السينما في الكويت 30 الجاري، وهو من إخراج عمار الموسوي، وأشرف على الإنتاج والتنفيذ محمد حميد الموسوي، واستغرق تصويره 15 يوما، ومدته 100 دقيقة تقريبا.

وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي وآكشن، مع وجود بعض المواقف الكوميدية، ويقدم فيه عبدالله الطليحي شخصية «مشاري» شاب كويتي يتعرض لكثير من المشكلات التي تؤدي به إلى السجن وقضاء فترة عقوبة يخرج بعدها لمواجهة المجتمع والحياة مما يعرضه لكثير من المشكلات، ويتعرف على فتاة تعمل في الكويت ويساعدها في مواجهة عدد من المشكلات التي تعترضها فتنشأ بينهما قصة حب، والفيلم يعد الأول الذي يتناول قصة شاب كويتي يتصدر بطولة «الكيك بوكسينغ».

وقال الفيلكاوي في تصريح لـ «الأنباء»، إنهم قاموا بتصوير أغنية خاصة للفيلم تحمل الطابع الرومانسي وتتماشى مع الأحداث التي تربط بين بطل العمل الطليحي والفنانة المصرية نرمين ماهر.

من جانب آخر أكد خليفة الفيلكاوي أنه انتهى من كتابة وإجازة نص مسلسل يحمل اسم «الكلكچي» وتدور قصته في قالب كوميدي، ويشارك في بطولته الفنانون سلطان الفرج ومبارك المانع وأحمد العونان، ويبدأ تصويره فور الاستقرار على الجهة الإنتاجية له.

كما انتهى أيضا من كتابة وإجازة نص الفيلم السينمائي «هلا بالعيال»، وينتظر إجازة نص مسلسل «جرعات فوضى» وفور الحصول عليها سيبدأ الإعداد لتصويره لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل.