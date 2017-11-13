لا يمانع بعض الفنانين في الظهور كضيوف شرف في أفلام سينمائية حتى ولو بمشهد واحد فقط طالما أن الدور مؤثر في الأحداث، ويرون في تقديم أدوار ضيوف الشرف «متعة» لا تقل عن البطولة.

ويعد الفنان باسم السمرة من هؤلاء الفنانين الذين أبدوا هذه الرغبة، معربا عن سعادته الكبيرة بالظهور بدور ضيف شرف في فيلم «هروب اضطراري»، الذي عرض مؤخرا بدور العرض السينمائية، وقال السمرة: «ليست لدي مشكلة في الظهور كضيف شرف في أي عمل فني حتى ولو بمشهد واحد فقط، طالما أن الدور الذي أقدمه لا ينتقص مني ومؤثر في أحداث العمل».

وأضاف أن ظهوره في «هروب اضطراري» كان من خلال المشاهد التي تحكي القصة الرئيسية للعمل، فضلا عن مشاركة أحمد السقا وأمير كرارة والكثير من النجوم في هذا العمل، لافتا إلى أن الفيلم حقق إيرادات عالية وبالتالي المشاركة فيه تعتبر نجاحا.

ولا تتردد الفنانة درة في قبول دور «ضيف شرف» في أي عمل فني ما دام الدور يقدمها بشكل جيد ولا ينتقص منها شيئا، مؤكدة أنها لا تهتم بحجم الدور بقدر أهميته بالنسبة إلى العمل، وليس لديها مانع في المشاركة كضيفة شرف في أي عمل فني، معربة عن سعادتها باشتراكها كضيف شرف في فيلم «الشيخ جاكسون»، الذي عرض في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى التي عقدت سبتمبر الماضي. وقالت درة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: «أحيانا متعة تقديم دور كضيفة شرف لا يقل عن متعة القيام ببطولة».

ويخوض الفنان حسن الرداد تجربة جديدة من خلال مشاركته كضيف شرف في فيلم «كارما» مع المخرج خالد يوسف، ويقول إنه سعيد بمشاركته في العمل لأن ظهور الفنان كضيف شرف لا يقلل من قيمته بل يعد إضافة له، حيث يظهر وكأنه فاكهة للعمل، مرجعا السبب في وجود أكثر من فنان كضيف شرف في الفيلم إلى طبيعة العمل التي فرضت ذلك، وأن المسألة ليست مجرد حشد نجوم، معتبرا أن فكرة الظهور كضيف شرف فيها تقدير واعتراف للفنان بأن له قيمة ورصيدا عند الجمهور، مضيفا: «عند الاستعانة بفنان كضيف شرف فإن هذا يعني أنه وصل إلى درجة من النجومية وضعته في هذه المكانة».

ويشارك في بطولة فيلم «كارما»، المقرر طرحه خلال موسم رأس السنة، عمرو سعد، غادة عبدالرازق، زينة، وفاء عامر، ماجد المصري، مجدي كامل، خالد الصاوي، دلال عبدالعزيز، وعدد آخر من النجوم، ومن إخراج خالد يوسف.