أكدت الممثلة السورية سوسن ميخائيل أن «الشللية» كانت أحد أسباب عدم مشاركتها في المزيد من الأعمال، وقالت: «من ترغب في تقديم التنازلات تجد من يتبناها ويوصلها لما تريد، وهناك دخيلات على الفن وهن من خلقن الجو الفاسد في عالم الفن»، مضيفة، وفق موقع «الفن»: «الدراما السورية أصبحت نوعا من صناعة الفلوس، ولم تعد صناعة فن نهائيا».

يشار إلى أن ميخائيل اختتمت تصوير مشاهدها في مسلسل «وحدن» قبل أيام، علما أنها شاركت في الموسم الماضي بثلاثة أعمال هي «حكم الهوى» و«بقعة ضوء 13» و«طوق البنات 4» و«عطر الشام 2»، إضافة إلى «لست جارية» الذي صور قبل عامين.

ويعتمد مسلسل «وحدن» على العنصر النسائي بشكل أساسي في تأكيد على أن المرأة هي الشجرة والحياة والأم والأرض، وهي الهدف من العمل مع الولوج إلى عقلية المرأة الشرقية وكيفية تفكيرها وتعاملها مع الوضع بحال تغييره حسب الموروث الثقافي لديها والبيئة والتــربية التي نشأت عليها.

ويشـــــارك ســــوسن في بطولة العمل كــل من: ناديـن خوري وسحـر فوزي وسليم صبـري ورنـا العضم ومرح جبر وهناء نصـور ولمى الحكيم وتماضر غانم ولوريس قزق وحسام سكاف وتسنيم باشا وكنان العشعوش ورشا بلال وربا السعدس وسوار داوود ولجين إسماعيل ورشا رستم وأمانة والي وفايز قزق وريام كفارنة ورهام عزيز وآخرين.