أثارت النجمة نيللي كريم غضب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت صورة لها على صفحتها على «إنستغرام» ظهرت فيها بشكل خادش للحياء.

وانهالت التعليقات الغاضبة على صفحة الفنانة، كما ورد في موقع «نورت»، وطالبها المعلقون والمتابعون بعدم تشويه صورتها الجميلة لديهم باعتبارها نجمتهم المفضلة.

وكانت كريم قد نشرت صورة سابقة لها وهي ترتدي المايوه خلال رحلة استجمام في منتجع الجونة على ساحل البحر الأحمر في أغسطس الماضي أثارت غضبة جمهورها، حيث عبروا عن غضبهم من خلال التعليقات بسبب الوضعية التي ظهرت بها نجمتهم المفضلة.