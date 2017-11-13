خلود أبو المجد

نظمت أكاديمية لوياك للفنون الأدائية (لابا) بالتعاون مع حديقة الشهيد حفلا لفرقة حمد بن حسين للفنون الشعبية في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، احتفاء بيوم الدستور الكويتي.

بدأ الحفل أمام نصب الدستور، ثم انتقل إلى المسرح المكشوف، حيث قدمت الفرقة ليلة غنائية فلكلورية، على إيقاع الطبول البحرية، والنغم الشعبي العريق، فاح منها شذى الموروث الأصيل لكويت الماضي.

كما قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني الشعبية التي اختارتها بعناية لتلامس كل الأذواق، على غرار أغنية «يا عيني ماليه»، وأغنية «يا متلف الروح» التي دغدغت المشاعر وأيقظت الحنين إلى الزمن الجميل، تلتها بأغنية «يا ناس دلوني درب السنع وينه.. باشوف لي مرقى من بير الأهوالي»، فيما لم تغفل الفرقة عن تقديم المواويل، منها موال «يامال» الذي يعد واحدا من أشهر المواويل التي يؤديها «النهام» ويرددها الغواص.

وقال مدير عام حديقة الشهيد يوسف البعيجان: حرصت حديقة الشهيد على تخليد ذكرى الدستور من خلال تقديم أمسية موسيقية من الموروث الشعبي الكويتي، إيمانا منها بضرورة تعزيز الوعي الثقافي والوطني والمسؤولية المجتمعية ودور الفن كأداة لتعزيز ونشر قيم المحبة والسلام والمشاركة.

وأضاف: هذا اليوم يعد يوما خالدا وتاريخيا في حياة الشعب الكويتي، حيث أقر أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الدستور الكويتي عام 1962 الذي شكل الانتقال إلى دولة مدنية حديثة، ونقلة في مشاريع النهضة بمجالاتها المختلفة الفنية والثقافية والعمرانية، والاتجاه إلى التنمية التي يكون محورها الرئيسي الإنسان.